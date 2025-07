Carduri de energie 2025: Cine primește noile vouchere pentru energie

Mai bine de patru milioane de români vor primi vouchere de la stat, prin care își vor putea achita 50% din facturi. Va fi acordat un voucher care va acoperi aproximativ 40-50% din valoarea facturii la electricitate pentru persoanele care au venituri mici și foarte mici, a declarat luni ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Întrebat, la Antena1, dacă există varianta unei reduceri de preț privind facturile la electricitate, Ivan a răspuns: „Sunt trei variante astăzi, unele sunt pe termen scurt, unele pe termen mediu și pe termen lung.

Din punct de vedere a termenului scurt, faptul că sunt 200.000 de oameni care și-au schimbat operatorul de distribuție în ultimele două luni de zile, arată faptul că e o dinamică foarte mare și deja avem doi competitori pe piață care au scăzut sub pragul psihologic de 1,3 lei per kilowatt. Ce înseamnă asta? Înseamnă că au scăzut sub prețul plafonat înainte de 1 iulie. Adică cei care consumau mai mult de 300 de kilowați înainte, și se vor muta la unul dintre cei doi furnizori, vor păti fapturile mai mici începând cu luna iulie”.

„În schimb, acei oameni care aveau un consum sub 60-70 de kilowatts, adică aproximativ 4,7 milioane de români, care aveau un consum foarte mic, aveau o discrepanță foarte mare. Pentru ei aproape se vor dubla fapturile de la 40-50 de lei la 90-100 de lei.

Pentru ei am gândit un mecanism, imediat după ce am ajuns la minister, împreună cu Ministrul Muncii, prin care, timp de nouă luni de zile, până în 31 martie 2026, vom acorda un voucher care va acoperi aproximativ 40-50% din valoarea facturii pentru acești oameni”, explică ministrul.

El declară că măsura vizează „2,1 milioane de gospodării, aproximativ 4,5 milioane de români. Cei care au venituri mici și foarte mici, adică până în 1,950 de lei sau până în 1,780 de lei pentru cei care locuiesc cu familia”.

Ivan precizează că platforma pe care ar trebui să se înregistreze consumatorii vulnerabili, care este încă nefuncțională, „va fi gata până la jumătatea lunii august”.

