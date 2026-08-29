Cardul European de Sănătate: Cum obții gratuit documentul în 2026. În ce țări poate fi folosit

Românii care călătoresc în 2026 într-un stat din Uniunea Europeană, dar și în alte câteva țări participante la sistem, pot beneficia de îngrijiri medicale necesare fără a suporta integral costurile, dacă dețin Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS).

Documentul este gratuit, se eliberează la cerere și poate face diferența între o consultație acoperită de sistemul public și o factură de sute sau chiar mii de euro în cazul unei urgențe medicale apărute în timpul unei vacanțe sau al unei deplasări în interes de serviciu.

Ce este Cardul European de Sănătate

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate este un document emis de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) prin casele județene de asigurări și dovedește că titularul este asigurat în sistemul public de sănătate din România.

Cu ajutorul acestui card, titularul poate beneficia, în timpul unei șederi temporare într-un alt stat participant, de asistență medicală care devine necesară pe durata călătoriei, în aceleași condiții și la aceleași costuri ca persoanele asigurate din țara respectivă. Este important de reținut că documentul nu reprezintă o asigurare medicală privată și nu acoperă toate tipurile de servicii medicale.

În ce țări poate fi folosit Cardul European de Sănătate

Cardul este valabil în toate statele membre ale Uniunii Europene, precum și în Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Practic, dacă plecați în concediu în Grecia, Italia, Spania, Bulgaria, Franța, Germania, Austria, Croația sau în oricare alt stat membru al UE, cardul vă poate fi de folos dacă aveți nevoie de tratament medical în cadrul sistemului public de sănătate.

Cardul oferă acces la serviciile medicale devenite necesare pe durata șederii temporare în străinătate. Acestea pot include:

-consultații medicale;

-tratamente de urgență;

-internări în spitale publice;

-investigații medicale;

-tratamentul unor afecțiuni apărute pe durata călătoriei;

-monitorizarea unor boli cronice, dacă tratamentul nu poate fi amânat până la întoarcerea în România.

Dacă în țara respectivă există coplată pentru anumite servicii medicale, titularul cardului va plăti aceeași contribuție ca și cetățenii acelui stat.

Ce nu acoperă documentul

Mulți români confundă Cardul European de Sănătate cu o poliță de călătorie, însă între cele două există diferențe importante. Astfel, cardul nu acoperă:

-tratamente medicale programate în altă țară;

-consultații în clinici private care nu au contract cu sistemul public;

-costurile repatrierii medicale în România;

-transportul cu ambulanță aeriană;

-despăgubiri pentru bagaje pierdute, anularea vacanței sau alte situații specifice unei asigurări turistice.

Din acest motiv, specialiștii recomandă ca, înaintea unei vacanțe în străinătate, Cardul European de Sănătate să fie completat de o asigurare medicală de călătorie.

Cine poate obține Cardul European de Sănătate

Documentul poate fi solicitat de persoanele care au calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate din România. Practic, pot solicita cardul, printre alții:

-salariații;

-pensionarii;

-persoanele care plătesc contribuția la sănătate;

-copiii și elevii care beneficiază de asigurare potrivit legii;

-studenții și alte categorii asigurate conform legislației.

Este important de ştiut faptul că persoanele care nu au calitatea de asigurat nu pot primi Cardul European de Sănătate.

Cum se obține Cardul European de Sănătate

Obținerea documentului este gratuită și se face prin casa județeană de asigurări de sănătate de care aparține solicitantul. Cererea poate fi depusă, în funcție de procedurile fiecărei case de asigurări, fie online, prin intermediul platformelor puse la dispoziție de CNAS și casele teritoriale, fie direct la ghișeu.

După verificarea calității de asigurat, cardul este emis și transmis solicitantului, de regulă prin poștă, la adresa indicată în cerere. De asemenea, este recomandat ca solicitarea să fie făcută din timp, înainte de plecarea în străinătate, pentru a evita situațiile în care documentul nu ajunge înaintea călătoriei.

Cât timp este valabil

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate are o perioadă de valabilitate de doi ani de la data emiterii, cu condiția ca titularul să își păstreze calitatea de asigurat. Dacă documentul expiră sau este pierdut, acesta poate fi solicitat din nou, urmând aceeași procedură.

Deși nu înlocuiește o poliță medicală privată, Cardul European de Sănătate este unul dintre cele mai utile documente pentru orice român care călătorește în Europa. El este gratuit, simplu de obținut și poate oferi acces rapid la serviciile medicale din sistemul public al țării în care vă aflați. În cazul unei probleme de sănătate apărute pe durata concediului sau a unei deplasări de serviciu, existența cardului poate reduce semnificativ costurile suportate și poate simplifica accesul la tratament, motiv pentru care este recomandat să fie solicitat înaintea fiecărei călătorii în străinătate.

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