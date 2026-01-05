Când NU se fac NUNȚI în 2026: Perioadele în care nu îți poți planifica nunta

Zilele în care nu se fac nunți în anul 2026 sunt de fapt zile de post stabilite de Biserică. Cei care vor să își programeze cununia religioasă în anul 2026 trebuie să știe când nu se fac nunți și care sunt posturile importante de peste an.

De ce nu se fac nunți în post

Zilele în care nu se fac nunți în 2026 sunt zilele de post și sărbătorile importante. Interdicția de a face nunți în post este explicată de către anumiți teologi în două moduri.

Nu se fac nunți în post deoarece această perioadă este de postire și se referă atât la postirea sufletească, dar și la cea trupească. Postirea trupească are în vedere, pe lângă abținerea de la anumite mâncăruri și băuturi, și abstinența conjugală a soților.

Al doilea motiv pentru care nu se fac nunți în post este faptul că imediat după slujba Tainei Nunții sunt organizate petreceri cu multă mâncare și băutură, dar și cu o atmosferă ce este în contradicție cu atmosfera ce caracterizează perioada postului. Biserica nu permite săvârșirea cununiilor religioase în zilele de post tocmai pentru ca bucuria nunții să nu fie umbrită de restricțiile postului.

Toate perioadele în care nu se pot face nunți în 2026:

Săptămâna lăsatului sec de carne: 15 februarie – 21 februarie 2026

Postul Sfintelor Paști (Postul Mare): 22 februarie – 12 aprilie 2026

Săptămâna Luminată: 13 aprilie – 19 aprilie 2026

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel: 8 iunie – 28 iunie 2026

Postul Adormirii Maicii Domnului: 1 august – 15 august 2026

Postul Nașterii Domnului: 14 noiembrie – 24 decembrie 2026

De la Crăciun până la Bobotează: 25 decembrie 2026 – 6 ianuarie 2027

În toate zilele de post de peste an, inclusiv miercurea și vinerea, cu excepțiile de „dezlegare”, unde e cazul. În zilele Praznicelor Împărătești și în ajunul acestora.

Exemple de zile de post punctuale menționate pentru 2026: 5 ianuarie, Ajunul Bobotezei, 29 august, 14 septembrie.

Perioade în care se organizează nunți:

20 aprilie – 7 iunie 2026, cu atenție la sărbători mari și la zilele de post din săptămână.

29 iunie – 31 iulie 2026, verifică miercurile/vinerile și sărbătorile.

16 august – 13 noiembrie 2026

