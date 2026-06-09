Când începe vacanța de vară 2026 și când revin elevii la școală în toamnă. Calendar complet

Vacanța de vară anul acesta începe oficial pe 20 iunie 2026, imediat după încheierea cursurilor pentru cei mai mulți elevi din România. Această dată marchează finalul anului școlar 2025–2026 și începutul celei mai lungi perioade de pauză din calendarul elevilor.

Totuși, nu toți copiii intră în vacanță în același timp. În funcție de nivelul de studiu și de examenele naționale, există diferențe importante în ceea ce privește finalul cursurilor.

Când se termină cursurile în 2026

Conform structurii oficiale a anului școlar, cursurile pentru majoritatea elevilor se încheie vineri, 19 iunie 2026. Astfel, vacanța de vară începe sâmbătă, 20 iunie 2026.

Această dată marchează finalul celui de-al cincilea modul de învățare, ultimul din structura actuală a anului școlar organizat pe module.

Ce elevi intră mai devreme în vacanță

Există mai multe categorii de elevi care termină cursurile înainte de această dată:

-Elevii de clasa a VIII-a încheie anul școlar pe 12 iunie 2026, pentru a avea timp să se pregătească pentru Evaluarea Națională

-Elevii de clasa a XII-a și a XIII-a termină cursurile pe 5 iunie 2026, în vederea susținerii examenului de Bacalaureat

-Elevii din învățământul profesional și tehnic pot avea un calendar diferit, cursurile încheindu-se pe 26 iunie 2026, în funcție de specificul programelor practice

Aceste diferențe sunt stabilite pentru a permite organizarea examenelor și finalizarea etapelor de pregătire.

Cât durează vacanța de vară 2026

Vacanța de vară din 2026 are o durată de aproximativ 11 săptămâni. Este cea mai lungă pauză din an, oferind elevilor timp pentru odihnă, dar și pentru activități recreative sau educative.

Această perioadă este importantă pentru refacerea după un an școlar intens și pentru pregătirea revenirii la cursuri în toamnă.

Elevii vor reveni în bănci pe 7 septembrie 2026, când începe noul an școlar 2026–2027. Acesta va avea o durată de 36 de săptămâni de cursuri și se va încheia pe 18 iunie 2027.

Pentru clasele terminale, calendarul este ușor diferit:

-clasa a XII-a și a XIII-a vor termina cursurile pe 4 iunie 2027

-clasa a VIII-a va încheia anul școlar pe 11 iunie 2027

De asemenea, programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027.

În plus, o săptămână de vacanță va fi stabilită la nivel județean în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027, în funcție de deciziile inspectoratelor școlare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI