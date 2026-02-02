Când începe vacanța de Paște 2026: Câte zile libere vor avea elevii. După întoarcerea la cursuri, începe ultimul modul de studiu
Vacanța de Paște 2026 va avea 11 zile libere pentru elevi, potrivit structurii anului școlar în curs. La întoarcere, elevii vor începe ultimul modul de studiu care se va încheia pe 19 iunie.
Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației, în 2026 elevii vor avea vacanța de Paște în perioada 4 aprilie – 14 aprilie 2026.
Când începe vacanța de Paște pentru elevi
Anul acesta, elevii iau vacanța de primăvară mai devreme, iar asta pentru că Paștele pică la începutul lunii aprilie. Potrivit structurii anului școlar, după întoarcerea la cursuri, elevii încep Modulul cinci de studiu, care va dura până pe 19 iunie, atunci când începe oficial vacanța de vară.
Pentru elevii din XII-a, a XIII-a seral si frecventa redusa, anul școlar se încheie la data de 5 iunie 2026. Pentru clasa a VIII-a, anul școlar se încheie la data de 12 iunie 2026.
Vacanța de primăvară este a patra pe care elevii o au în anul școlar 2025-2026. În luna februarie, aceștia vor intra în vacanța de schi. Este programată în intervalul 9 februarie – 1 martie. Fiecare inspectorat școlar are libertatea de a alege o săptămână în intervalul menționat.
Structura anului școlar 2025-2026
Primul modul de cursuri: de luni, 8 septembrie 2025 până vineri, 24 octombrie 2025;
Al doilea interval de cursuri: de luni, 3 noiembrie – până vineri, 19 decembrie 2025;
Al treilea modul de cursuri: de joi, 8 ianuarie 2026 – până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu elevii, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ;
Al patrulea interval de cursuri: de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026.
Ultimul modul de cursuri: de miercuri, 15 aprilie 2026 – până vineri 19 iunie 2026.
