Campioni la risipă alimentară: Un român aruncă, în medie, o porţie de mâncare pe zi
Românii, campioni la risipă alimentară: Mii de tone alimente irosite zilnic
Un român aruncă, în medie, o porţie de mâncare pe zi. Asta înseamnă 6 mii de tone de alimente irosite zilnic la nivelul întregii ţări.
Un studiu realizat de Asociaţia Lanţul Alimentar Scurt arată că principala sursă de risipă alimentară o reprezintă gospodăriile, urmate de HoReCa şi de comerţul cu amănuntul.
Potrivit Rador, asociaţia amintită susţine că este important ca oamenii să înţeleagă că nu cantitatea contează, ci calitatea alimentelor pe care le cumpără.
Pentru a trage un semnal de alarmă, prin intermediul iniţiativei Gospodari la Obor, reprezentanţii Asociației Lanţul Alimentar Scurt vor instala un compost lângă Piaţa Obor din Capitală, vor organiza ateliere de gătit comunitar cu legume imperfecte, sesiuni de educaţie ecologică – în care vor fi implicaţi şi copiii, şi vor derula o campanie de conştientizare şi informare a populaţiei.
