Campioni la risipă alimentară: Un român aruncă, în medie, o porţie de mâncare pe zi

Lucian Daramus

Publicat

acum 25 de minute

în

Românii, campioni la risipă alimentară: Mii de tone alimente irosite zilnic

Un român aruncă, în medie, o porţie de mâncare pe zi. Asta înseamnă 6 mii de tone de alimente irosite zilnic la nivelul întregii ţări.

Un studiu realizat de Asociaţia Lanţul Alimentar Scurt arată că principala sursă de risipă alimentară o reprezintă gospodăriile, urmate de HoReCa şi de comerţul cu amănuntul.

Potrivit Rador, asociaţia amintită susţine că este important ca oamenii să înţeleagă că nu cantitatea contează, ci calitatea alimentelor pe care le cumpără.

Pentru a trage un semnal de alarmă, prin intermediul iniţiativei Gospodari la Obor, reprezentanţii Asociației Lanţul Alimentar Scurt vor instala un compost lângă Piaţa Obor din Capitală, vor organiza ateliere de gătit comunitar cu legume imperfecte, sesiuni de educaţie ecologică – în care vor fi implicaţi şi copiii, şi vor derula o campanie de conştientizare şi informare a populaţiei.

VIDEO | Cerere în căsătorie plină de emoții, la TTA 2025: Doi tineri din Vâlcea și-au promis iubire în fața a sute de participanți. Sfaturi pentru o căsnicie fericită de la cei doi complici, Florin Tomuța și Radu Valahu

Ioana Oprean

Publicat

acum 58 de minute

în

9 august 2025

De

Cerere în căsătorie plină de emoții, la TTA 2025: Doi tineri din Vâlcea și-au promis iubire în fața a sute de participanți. Sfaturi pentru o căsnicie fericită de la cei doi complici, Florin Tomuța și Radu Valahu Tisanu Gabriel Alexandru și Nicorici Andreea Anamaria sunt doi tineri din Vâlcea care weekend-ul petrecut la Alba Iulia, […]

"Melcul Turbo" și troacele de aur, printre vedetele TTA 2025: Cum arată o "troacă" tunată cu 70.000 de euro și cum a luat naștere "Troaca de Aur"

Mădălina Opriș

Publicat

acum 3 ore

în

9 august 2025

De

”Melcul Turbo” și troacele de aur, printre vedetele TTA 2025: Cum arată o ”troacă” tunată cu 70.000 de euro și cum a luat naștere ”Troaca de Aur” Sute de camioane tunate ”au pus stăpânire” weekend-ul acesta pe Cetatea Alba Carolina, la cel mai mare festival de profil din țară, Truck Tuning Art 2025. O secțiune […]

VIDEO | Întâlnire epică la TTA 2025, în Cetatea Alba Iulia: Radu Valahu față în față cu „Melcul Turbo", un tir super tunat al grupului „Troaca de Aur"

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

9 august 2025

De

Întâlnire epică la TTA 2025, în Cetatea Alba Iulia: Radu Valahu față în față cu „Melcul Turbo”, un tir super tunat al grupului „Troaca de Aur” Peste 300 de camioane din România, dar și din Croația, Ungaria, Italia, Suedia, Slovenia, Cehia și Polonia, participă weekend-ul acesta la cea de a șasea ediție a Truck Tuning […]

Actualitateacum o oră

Profesorii au „teză" la strâns semnături: Sunt necesare pentru un demers legislativ care să blocheze măsuri din primul pachet fiscal

Profesorii au „teză” la strâns semnături: Demers legislativ de blocare a unor măsuri guvernamentale Sindicatele din învăţământ strâng semnături pentru...
Actualitateacum 2 ore

Radu Georgescu: „Toată lumea înţelege că România trebuie să reducă deficitul cu 60-100 miliarde lei, dar… fără concedieri și creșteri de taxe"

Economistul Radu Georgescu: „Toată lumea înţelege că România trebuie să reducă deficitul cu 60-100 miliarde lei, dar… fără concedieri și...

