Campionatul Mondial 2026: Inegalabilul Leo Messi i-a răpus pe faraoni! Astăzi, Franța-Maroc, primul sfert de finală

Campionatul Mondial 2026 a ajuns la faza sferturilor de finală, cu ultimele jocuri ale festinului fotbalistic mondial programate în USA, un tablou incitant ce cuprinde 6 selecționate de pe „Bătrânul Continent”, una din Africa (Maroc) și o reprezentantă a Americii de Sud, Argentina, campioana mondială.

Singurul meci din optimi decis la loviturile de departajare a fost ultimul disputat, Elveția – Columbia, adjudecat de naționala europeană (4-3), după nulul înregistrat la finele celor 120 de minute.

În primul sfert de finală, „Les Bleus”, marii favoriți la câștigarea trofeului (cotă 2,80), urmați de Spania (4.50), Argentina (4.75) și Anglia (6.00), vor întâlni astăzi, joi, 8 iulie 2026, de la ora 23.00, Maroc (o reeditare a semifinalei de acum 3 ani).

Tabloul complet: *sferturi: Franța – Maroc (8 iulie 2026, ora 23.00), Spania – Belgia (10 iulie 2026, ora 22.00), Norvegia – Anglia (12 iulie 2026, ora 00.00), Argentina – Elveția (12 iulie 2026, ora 4.00). *semifinale, marți, 14 iulie 2026 (ora 22.00): Franța/ Maroc – Spania/ Belgia; miercuri, 15 iulie 2026 (ora 22.00): Norvegia/ Anglia – Argentina/ Elveția.

Să ne referim succint și la minunea de meci între Argentina și Egipt. Campionii lumii au întors soarta unei calificări istorice, și, într-un final eminamente nebun, „pumele” au evitat knockout-ul, au revenit de la 0-2 (înregistrat în minutul 79) și au reușit minunea!

Legendarul Leo Messi se ia la trântă cu istoria, cu statisticile, cu senzaționalul, și după ce a ratat o penalty în prima repriză și-a arătat geniul în ultimele 10 minute, pentru o remontada demnă de o campioană mondială! „Puricele” a ajuns la 8 reușite, totalizând 21 de goluri la Mondial, fiind recordmenul planetei în ierarhia all-time!

Reușita cu Egipt, echipă ce a avut și multe decizii îndoielnice de arbitraj împotrivă, a însemnat alte recorduri pentru căpitanul reprezentative „albiceleste”: a noua partidă la rând în care acest unic fotbalist a marcat la un turneu final, totodată al șaselea joc consecutiv în care înscrie în fazele eliminatorii!!!

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