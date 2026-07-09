Campionatul Mondial 2026: Inegalabilul Leo Messi i-a răpus pe faraoni! Astăzi, Franța-Maroc, primul sfert de finală
Campionatul Mondial 2026: Inegalabilul Leo Messi i-a răpus pe faraoni! Astăzi, Franța-Maroc, primul sfert de finală
Campionatul Mondial 2026 a ajuns la faza sferturilor de finală, cu ultimele jocuri ale festinului fotbalistic mondial programate în USA, un tablou incitant ce cuprinde 6 selecționate de pe „Bătrânul Continent”, una din Africa (Maroc) și o reprezentantă a Americii de Sud, Argentina, campioana mondială.
Singurul meci din optimi decis la loviturile de departajare a fost ultimul disputat, Elveția – Columbia, adjudecat de naționala europeană (4-3), după nulul înregistrat la finele celor 120 de minute.
În primul sfert de finală, „Les Bleus”, marii favoriți la câștigarea trofeului (cotă 2,80), urmați de Spania (4.50), Argentina (4.75) și Anglia (6.00), vor întâlni astăzi, joi, 8 iulie 2026, de la ora 23.00, Maroc (o reeditare a semifinalei de acum 3 ani).
Tabloul complet: *sferturi: Franța – Maroc (8 iulie 2026, ora 23.00), Spania – Belgia (10 iulie 2026, ora 22.00), Norvegia – Anglia (12 iulie 2026, ora 00.00), Argentina – Elveția (12 iulie 2026, ora 4.00). *semifinale, marți, 14 iulie 2026 (ora 22.00): Franța/ Maroc – Spania/ Belgia; miercuri, 15 iulie 2026 (ora 22.00): Norvegia/ Anglia – Argentina/ Elveția.
Să ne referim succint și la minunea de meci între Argentina și Egipt. Campionii lumii au întors soarta unei calificări istorice, și, într-un final eminamente nebun, „pumele” au evitat knockout-ul, au revenit de la 0-2 (înregistrat în minutul 79) și au reușit minunea!
Legendarul Leo Messi se ia la trântă cu istoria, cu statisticile, cu senzaționalul, și după ce a ratat o penalty în prima repriză și-a arătat geniul în ultimele 10 minute, pentru o remontada demnă de o campioană mondială! „Puricele” a ajuns la 8 reușite, totalizând 21 de goluri la Mondial, fiind recordmenul planetei în ierarhia all-time!
Reușita cu Egipt, echipă ce a avut și multe decizii îndoielnice de arbitraj împotrivă, a însemnat alte recorduri pentru căpitanul reprezentative „albiceleste”: a noua partidă la rând în care acest unic fotbalist a marcat la un turneu final, totodată al șaselea joc consecutiv în care înscrie în fazele eliminatorii!!!
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Sport
La Metalurgistul Cugir, cea mai veche divizionară terță din Alba, a revenit portarul Rareș Pop | Lucian Itu: „O nouă accedere în play-off și creșterea elementelor locale”
La Metalurgistul Cugir, cea mai veche divizionară terță din Alba, a revenit portarul Rareș Pop | Lucian Itu: „O nouă accedere în play-off și creșterea elementelor locale” Metalurgistul Cugir va începe antrenamentele pentru viitoarea stagiune luni, 13 iulie 2026, la antrenamentele „roș-albaștrilor” urmând să participe și portarul Rareș Pop. Acesta s-a răzgândit și va continua […]
VIDEO: Cupa României, Viitorul Sântimbru – Corona Brașov 2-1 (1-0) | Campioana din Alba a dat lovitura, cu secundul Dan Comșa pe bancă!
În Cupa României, Viitorul Sântimbru – Corona Brașov 2-1 (1-0) | Campioana din Alba a dat lovitura, cu secundul Dan Comșa pe bancă! Viitorul Sântimbru a învins Corona Brașov, în Cupa României, faza regională, scor 2-1 (1-0). Cu secundul Dan Comșa, omul bun la toate, pe bancă, trupa din Galtiu a produs prima înfrângere stagională […]
CSM Unirea Alba Iulia, încă 3 achiziții: Chiorean (ex-Gloria Bistrița), Vaida („U” Cluj) și Datcu (Sport Team), ultimii doi – underi
Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia, încă 3 achiziții: Chiorean (ex-Gloria Bistrița), Vaida („U” Cluj) și Datcu (Sport Team), ultimii doi – underi CSM Unirea Alba Iulia a mai bifat 3 achiziții, Chiorean (ex-Gloria Bistrița) și jucătorii under Vaida („U” Cluj) și Datcu (Șoimii Gura Humorului, via Sport Team București), ultimii doi împrumutați. Citește și: CSM […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
30.000 de abonați, milioane ascunse de Fisc: Schema MMA care a păgubit statul cu 26 de milioane de lei
30.000 de abonați, milioane ascunse de Fisc: Schema MMA care a păgubit statul cu 26 de milioane de lei Inspectorii...
Guvernul alocă peste 20 de milioane de lei din Fondul de Rezervă pentru centrele care îngrijesc persoanele vulnerabile relocate din Bihor: Alba, destinație importantă a sumelor
Guvernul alocă peste 20 de milioane de lei din Fondul de Rezervă pentru centrele care îngrijesc persoanele vulnerabile relocate din...
Știrea Zilei
A murit Bonnie Tyler, una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii pop-rock: Interpreta piesei „Total Eclipse of the Heart” avea 75 de ani
A murit Bonnie Tyler, una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii pop-rock: Interpreta piesei „Total Eclipse of the Heart”...
9 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
9 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...
Curier Județean
VIDEO | Președintele AIDA-TL, Ioan Iancu Popa, a răbufnit în scandalul STP și Primăria Alba Iulia: ,,Nu am făcut lucrul ăsta în cei 36 de ani. Interesul nostru e cetățeanul, și șoferii, și călătorii”
Președintele AIDA-TL, Ioan Iancu Popa, a răbufnit în scandalul STP și Primăria Alba Iulia: ,,Nu am făcut lucrul ăsta în...
DSVSA Alba: Măsuri pentru prevenirea apariției pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine pe teritoriul județului
DSVSA Alba: Măsuri pentru prevenirea apariției pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine pe teritoriul județului În contextul...
Politică Administrație
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei Primăria Orașului Cugir...
Victor Negrescu, cel mai bine clasat român în Indexul EU Matrix 2026. Se situează pe locul 4 în topul celor mai influenți eurodeputați din Parlamentul European
Victor Negrescu, cel mai bine clasat român în Indexul EU Matrix 2026. Se situează pe locul 4 în topul celor...
Opinii Comentarii
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...