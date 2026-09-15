Campanie de sterilizare și microcipare a câinilor cu stăpân, la Lupșa, până la sfârșitul anului: Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, activități de informare cu privire la obligațiile legale ale deținătorilor de animale

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, împreună cu polițiștii din orașul Baia de Arieș, desfășoară în perioada 15-17 septembrie 2026, pe raza comunei Lupșa, activități de informare a cetățenilor cu privire la obligațiile legale care le revin în calitate de deținători de animale.

În cadrul acestor activități, proprietarilor de câini le sunt aduse la cunoștință prevederile legale referitoare la sterilizarea animalelor, precum și importanța microcipării și înregistrării acestora în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.155/2001, este obligatorie sterilizarea câinilor cu sau fără stăpân aparținând rasei comune, metișii acestora, excepție făcând exemplarele cu regim special prevăzute în normele metodologice de aplicare a actului normativ menționat.

Activitățile se desfășoară în contextul campaniei de microcipare și sterilizare a câinilor cu stăpân, derulată de Primăria Comunei Lupșa, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Alba – Biroul pentru Protecția Animalelor, în perioada 3 august – 31 decembrie 2026.

În perioada 15-17 septembrie 2026, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, împreună cu polițiștii din orașul Baia de Arieș, desfășoară, pe raza comunei Lupșa, activități de informare a cetățenilor cu privire la obligațiile legale care le revin, în calitate de deținători de animale.

Prin intermediul campaniei, câinii de rasă comună și metișii acestora, cu stăpân, beneficiază gratuit de microcipare, sterilizare, înregistrare în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân și carnet de sănătate.

Medicii veterinari din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor recomandă sterilizarea câinilor pentru a preveni numeroase afecțiuni grave și pentru a îmbunătății calitatea vieții necuvântătoarelor. Spre exemplu, în cazul femelelor, sterilizarea reduce riscul dezvoltării tumorilor mamare și împiedică apariția unor infecții uterine severe, iar în cazul masculilor, elimină riscul declanșării tumorilor testiculare și incidența afecțiunilor de prostată sau a herniilor perineale.

Așadar, sterilizarea câinilor are numeroase beneficii. Pe de-o parte, sănătatea și bunăstarea animalelor, iar pe de altă parte, controlul populației canine. Este singura soluție viabilă care ar reduce numărul câinilor fără stăpân.

Vă îndemnăm să profitați de fiecare campanie de sterilizarea gratuită!

Secțiune Știri sub articolul principal