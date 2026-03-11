Campanie de atacuri cibernetice, atribuită unor actori afiliați Rusiei, asupra utilizatorilor de WhatsApp. Avertismentul transmis de DNSC
Campanie de atacuri cibernetice, atribuită unor actori afiliați Rusiei, asupra utilizatorilor de WhatsApp. Avertismentul transmis de DNSC
Atacatorii încearcă să preia controlul asupra conturilor folosind metode de inginerie socială, sub pretextul că sunt agenți de suport tehnic sau chatboți ai platformelor.
Potrivit informațiilor transmise, aceștia le cer utilizatorilor codurile de autentificare în doi pași (2FA) sau profită de funcția „Linked Devices” pentru a obține acces neautorizat la conturi.
În acest context, atât AIVD, cât și Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) recomandă utilizatorilor să nu divulge niciodată codurile de autentificare, indiferent de pretext. De asemenea, autoritățile subliniază importanța verificării identității presupusului personal de suport prin canale de comunicare separate și evitarea transmiterii de informații sensibile sau confidențiale prin aplicațiile de mesagerie.
Avertismentul a fost publicat de DNSC într-o postare pe rețelele de socializare, în care utilizatorii sunt îndemnați să rămână vigilenți și să raporteze orice tentativă suspectă de contact sau solicitare de date.
