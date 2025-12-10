Campania „Dăruiește Lumină”: 1.000.000 kWh donați de E.ON Energie România către către „Hospice Eliana” din Ciugud și alte trei instituții din țară care se ocupă de copii, tineri și seniori cu nevoi speciale

Campania „Dăruiește Lumină”, susținută de E.ON Energie România, revine cu o nouă ediție în cadrul căreia sunt donați 1.000.000 kWh de energie către patru instituții din Satu Mare, Ciugud, Arad și Bacău, care se ocupă de persoane aflate în situații dificile: copii, tineri și adulți cu dizabilități sau care luptă cu boli incurabile, dar și de familii aflate în situații limită, din punct de vedere social, material sau financiar.

Compania îi invită pe românii generoși să ducă energia bună în cele patru instituții printr-un simplu gest de apreciere făcut în mediul online, în perioada 10-25 decembrie.

„Dăruiește Lumină este o promisiune pe care o facem an de an comunității: să fim acolo unde oamenii au nevoie de sprijin și să le dăruim speranța în mai bine. Energia pe care o donăm nu se măsoară doar în kilowați, ci în zâmbete, în liniștea unei familii care știe că nu mai este singură, în curajul unui copil care simte că lumea îl susține, în încrederea unui om bolnav care vede că are alături pe cineva și îl ajută să se ridice.

Este proiectul meu de suflet, pentru că în fiecare poveste a acestor centre regăsesc puterea solidarității și frumusețea gesturilor simple. Iar aceste povești chiar merită să fie auzite și văzute de toți românii care vor să facă un bine”, spune Claudia Griech, director general E.ON Energie România.

În ediția de Crăciun vom dărui lumină către patru centre sociale, medicale sau școlare. „Hospice Eliana” din Ciugud, județul Alba, oferă sprijin pentru pacienții aflați în îngrijire paliativă și pentru familiile lor. La Centrul „Fericitul Scheffler Janos” din Satu Mare, copiii, inclusiv cei cu nevoi speciale, primesc sprijin prin logopedie, kinetoterapie, psihopedagogie, terapii senzorio-motorii și hidroterapie. La Liceul Special „Sfânta Maria” din Arad, tinerii sunt ajutați să descopere lumea în propriul lor ritm. Primesc cazare, masă, îmbrăcăminte, asistență medicală și recuperatorie, toate gratuite, pregătindu-i pentru o meserie și pentru viață. Iar cea de-a patra instituție este Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, care oferă anual sprijin pentru mii de copii, tineri, vârstnici, oameni încercați de greutăți, boli ori situații dificile.

Mecanismul prin care oamenii pot contribui este unul simplu și la îndemâna oricărui utilizator al rețelelor de socializare: fiecare interacțiune cu poveștile instituțiilor postate pe paginile de social media dedicate campaniei, un like, un share sau un comentariu, se transformă în 100 kWh de energie donați de E.ON Energie România către aceste patru centre. Mai mult, cei care aleg să devină ambasadori ai campaniei printr-o postare dedicată uneia dintre instituții, în care menționează pagina oficială „Dăruiește Lumină”, vor contribui cu 250 kWh pentru fiecare beneficiar.

Prin acest demers, E.ON Energie România continuă tradiția de a sprijini comunitățile vulnerabile, de a fi alături de oameni care trec prin greutăți în viață, oferindu-le lumină, speranță și condiții de trai mai bune. În ultimii ani, prin „Dăruiește Lumină”, compania a donat aproape 8 milioane kWh către spitale, centre de îngrijire și unități de învățământ, reducând astfel costurile acestora cu facturile la energie și asigurând, cu banii economisiți, continuitatea activităților educaționale și sociale.

Până pe 25 decembrie 2025, românii sunt invitați să se implice și să ajute la donarea întregii cantități de energie instituțiilor beneficiare. Cantitățile obținute de fiecare instituție în parte vor fi reduse din facturile de energie ale acestora.

Pentru a afla poveștile emoționante ale celor patru instituții, spuse de Bob Rădulescu, Melania Medeleanu și Ionela Năstase, și care este impactul pe care îl are fiecare interacțiune cu acestea, vă invităm să vizitați pagina oficială „Dăruiește Lumină”. Fiecare gest contează și poate aduce o schimbare reală în viețile celor care au nevoie de sprijinul nostru. Împreună aprindem lumina care ne unește!

