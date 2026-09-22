Foto | Vasile Claudiu Popa, militarul din Alba Iulia decedat în Afganistan, comemorat la 13 ani de la moartea sa

Claudiu Popa, militarul din Alba Iulia decedat în Afganistan, comemorat la 13 ani de la moartea sa

Sublocotenentul (p.m.) Vasile Claudiu Popa, militarul din Alba Iulia căzut la datorie în Afganistan, a fost comemorat la 13 ani de la moartea sa.

Familia, camarazii și elevi ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” s-au reunit pentru a-i cinsti memoria.

Mesajul complet publicat de AMVVD Alba este următorul:

Au trecut 13 ani de la tragica plecare dintre noi a camaradului nostru, slt. (p.m.) Vasile Claudiu POPA, căzut la datorie în Teatrul de Operații din Afganistan.

Timpul trece, dar durerea unei familii și amintirea unui camarad nu se sting niciodată. Sunt oameni care pleacă dintre noi, dar rămân pentru totdeauna în inimile celor care i-au cunoscut și iubit.

Astăzi, familia și rudele eroului nostru, membrii AMVVD Alba și o clasă de elevi de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” s-au reunit pentru a-l pomeni și a-i cinsti memoria. În liniștea și solemnitatea momentului Parastasului de pomenire , cei prezenți au aprins o candelă pentru sufletul camaradului nostru, iar AMVVD Alba a depus la sfârșit o jerbă de flori, în semn de profund respect și recunoștință. Apoi, pașii ne-au purtat în Cetate, la placa comemorativă dedicată lui Vasile Claudiu POPA, pe aleea care îi poartă numele. Acolo, în fața numelui său, am rostit o scurtă rugăciune, am aprins o candelă și am depus o jerbă de flori.

Pentru noi, Vasile Claudiu POPA nu este doar un nume înscris pe o placă comemorativă. Este un camarad. Este un fiu, un membru al unei familii care îl poartă zi de zi în suflet. Este unul dintre cei care și-au pus jurământul mai presus de propria viață și și-au îndeplinit datoria până la capăt. Iar noi, camarazii lui, avem o datorie sfântă: să nu-i lăsăm numele să fie uitat. AMVVD Alba va păstra vie memoria celor care au căzut la datorie și va fi, atât cât va putea, aproape de familiile acestora. Pentru că un camarad nu este uitat niciodată, iar sacrificiul său nu trebuie să se piardă în trecerea timpului.

13 ani au trecut… Dorul a rămas. Amintirea a rămas. Respectul a rămas. Nu te vom uita niciodată, camarade!

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