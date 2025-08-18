Rămâi conectat

Căderi de pietre pe DN 67C-Transalpina: Traficul s-a desfășurat îngreunat

Ioana Oprean

acum o oră

Căderi de pietre pe DN 67C-Transalpina

Traficul rutier era îngreunat pe DN 67 C-Transalpina, între Laz și Căpâlna, luni, 18 august 2025, în jurul orei 17.30.

Anunțul a fost făcut de IPJ Alba.

Potrivit IPJ Alba, îngreunarea traficului se datora unor pietre căzute pe partea carosabilă.

În unele zone, circulația se desfășoară pe un singur sens, a precizat IPJ Alba.

UPDATE, 17.53: Traficul rutier a fost reluat pe ambele sensuri.

