Căderi de pietre pe DN 67C-Transalpina: Traficul s-a desfășurat îngreunat
Căderi de pietre pe DN 67C-Transalpina
Traficul rutier era îngreunat pe DN 67 C-Transalpina, între Laz și Căpâlna, luni, 18 august 2025, în jurul orei 17.30.
Anunțul a fost făcut de IPJ Alba.
Potrivit IPJ Alba, îngreunarea traficului se datora unor pietre căzute pe partea carosabilă.
În unele zone, circulația se desfășoară pe un singur sens, a precizat IPJ Alba.
UPDATE, 17.53: Traficul rutier a fost reluat pe ambele sensuri.
foto: arhivă
