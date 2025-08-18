Căderi de pietre pe DN 67C-Transalpina: Traficul s-a desfășurat îngreunat

Tabăra din vatra satului „Prietenii Sfintei Cuvioase Parascheva”: 90 de copii au participat la ateliere, vânătoare de comori, tir cu arcul și foc de tabără, la ediția a doua 90 de copii au particpat anul acesta la tabăra din vatra satului „Prietenii Sfintei Cuvioase Parascheva”. Au avut parte de ateliere, vânătoare de comori, tir cu […]