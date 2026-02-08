Bursele primite de studenții din România sunt printre cele mai mici din UE. Cum fac față costurilor de zi cu zi
Bursele primite de studenții din România sunt printre cele mai mici din UE. Cum fac față costurilor de zi cu zi
În România, numeroși studenți sunt nevoiți să muncească în paralel cu facultatea, iar unii ajung chiar să renunțe la studii, în timp ce, în alte țări europene, colegii lor își pot dedica timpul exclusiv educației și activităților extracurriculare.
Reformele din învățământul superior din România nu se limitează la schimbarea regulamentelor universitare, ci au un impact direct asupra veniturilor studenților, esențiale pentru continuarea studiilor, potrivit Adevărul.
Ajustările burselor, operate în 2025, au lăsat mulți tineri cu un sprijin financiar insuficient pentru cheltuielile curente: chirie, hrană și transport. În plus, viitoarele reduceri bugetare anunțate pentru universități riscă să diminueze și mai mult bursele disponibile.
Diferențele față de alte țări europene sunt semnificative. În România, bursa socială minimă este de 925 de lei (aproximativ 185 de euro), iar bursa de merit atinge circa 1.100 lei (220 de euro) lunar, acordată doar pe lunile de activitate didactică.
Comparativ, în Polonia bursele variază între 100 și 330 de euro, în Spania între 300 și 1.000 de euro, iar în Italia între 400 și 900 de euro, acestea fiind adesea însoțite de cazare sau masă gratuită. Austria oferă burse de până la 923 de euro, iar în țările nordice – Suedia, Norvegia și Finlanda – sprijinul depășește frecvent 900-1.200 de euro pe lună, sub formă de granturi sau credite, mai arată sursa citată.
Aceste discrepanțe se traduc în presiune financiară constantă pentru studenții români, care sunt adesea nevoiți să muncească în paralel cu facultatea şi chiar să renunţe la facultate, în timp ce colegii lor din alte state europene își pot concentra timpul pe studii și activități extracurriculare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Pensii private 2026 | Ministerul Finanțelor pregătește schimbări fiscale importante. Ce s-ar putea schimba
Pensii private 2026 | Ministerul Finanțelor pregătește schimbări fiscale importante. Ce s-ar putea schimba Contribuțiile la pensiile ocupaționale (Pilonul 4) ar putea beneficia de deductibilitate fiscală începând cu veniturile obținute în 2026, conform unui proiect de lege publicat joi, 5 februarie, de Ministerul Finanțelor, ce include măsuri menite să stimuleze relansarea economică. Conform documentului, Codul […]
Judecătorii nu s-au pus de acord asupra soluției într-un dosar al lui Călin Georgescu. Când o să aibă loc următorul termen
Judecătorii nu s-au pus de acord asupra soluției într-un dosar al lui Călin Georgescu. Când o să aibă loc următorul termen Dosarul în care Călin Georgescu este judecat pentru propagandă legionară a intrat în impas, vineri, 6 februarie, la Tribunalul București, după ce judecătorii nu au reușit să ajungă la o soluție comună și au […]
Semnal de alarmă nou în privința înșelătoriilor online cu ajutorul inteligenței artificiale. Recomandările poliției
Semnal de alarmă nou în privința înșelătoriilor online cu ajutorul inteligenței artificiale. Recomandările poliției În prezent, inteligența artificială a luat amploare în mai multe domenii. Astfel, hoții au ajuns să găsească o mulțime de metode prin care să păcălească, iar una dintre acestea este aceea că se folosesc de conturile copiilor de pe rețelele sociale, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Bursele primite de studenții din România sunt printre cele mai mici din UE. Cum fac față costurilor de zi cu zi
Bursele primite de studenții din România sunt printre cele mai mici din UE. Cum fac față costurilor de zi cu...
Pensii private 2026 | Ministerul Finanțelor pregătește schimbări fiscale importante. Ce s-ar putea schimba
Pensii private 2026 | Ministerul Finanțelor pregătește schimbări fiscale importante. Ce s-ar putea schimba Contribuțiile la pensiile ocupaționale (Pilonul 4)...
Știrea Zilei
SCANDAL într-o benzinărie din Alba Iulia: Doi tineri, din Sebeș și Sântimbru, REȚINUȚI după ce s-au bătut
SCANDAL într-o benzinărie din Alba Iulia: Doi tineri, din Sebeș și Sântimbru, REȚINUȚI după ce s-au bătut Doi bărbați, în...
FOTO | Vasile „Loți” Toth, originar din Ocna Mureș, desemnat antrenorul anului 2025 în Spania: Este director tehnic al unui performant club de patinaj viteză
Vasile „Loți” Toth, originar din Ocna Mureș, desemnat antrenorul anului 2025 în Spania Vasile „Loți” Toth, originar din Ocna Mureș,...
Curier Județean
8 februarie 2026 | 95 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont Alba
95 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont Alba...
Una dintre cele mai iubite profesoare din Alba a plecat la ceruri. Laura Arăboaei s-a stins din viață
Una dintre cele mai iubite profesoare din Alba a plecat la ceruri. Laura Arăboaei s-a stins din viață Laura Arăboaei,...
Politică Administrație
Peste 130 de preșcolari și elevi din comuna Cricău vor beneficia de programul ”Masă sănătoasă”: Ce meniuri ar putea primi
Peste 130 de preșcolari și elevi din comuna Cricău vor beneficia de programul ”Masă sănătoasă”: Ce meniuri ar putea primi...
Creșă modernă cu o capacitate de 40 de locuri, construită în curând la Teiuș, de Compania Națională de Investiții. Realizarea unor eventuale lucrări suplimentare la amplasament, la vot în Consiliul Local
Creșă modernă cu o capacitate de 40 de locuri, construită în curând la Teiuș, de Compania Națională de Investiții. Realizarea...
Opinii Comentarii
8 februarie | Ziua Internațională a Râsului și a Fericirii: Ce este terapia prin râs și la ce ajută
8 februarie| Ziua Internațională a Râsului și a Fericirii: Ce este terapia prin râs și la ce ajută Oricât de...
7 februarie, Partenie din Lampsakos, Sfântul care l-a poftit pe Dracul să intre în el, sărbătorit de credincioși
7 februarie, Partenie din Lampsakos, Sfântul care l-a poftit pe Dracul să intre în el, sărbătorit de credincioși Sfântul Partenie...