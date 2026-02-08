Bursele primite de studenții din România sunt printre cele mai mici din UE. Cum fac față costurilor de zi cu zi

În România, numeroși studenți sunt nevoiți să muncească în paralel cu facultatea, iar unii ajung chiar să renunțe la studii, în timp ce, în alte țări europene, colegii lor își pot dedica timpul exclusiv educației și activităților extracurriculare.

Reformele din învățământul superior din România nu se limitează la schimbarea regulamentelor universitare, ci au un impact direct asupra veniturilor studenților, esențiale pentru continuarea studiilor, potrivit Adevărul.

Ajustările burselor, operate în 2025, au lăsat mulți tineri cu un sprijin financiar insuficient pentru cheltuielile curente: chirie, hrană și transport. În plus, viitoarele reduceri bugetare anunțate pentru universități riscă să diminueze și mai mult bursele disponibile.

Diferențele față de alte țări europene sunt semnificative. În România, bursa socială minimă este de 925 de lei (aproximativ 185 de euro), iar bursa de merit atinge circa 1.100 lei (220 de euro) lunar, acordată doar pe lunile de activitate didactică.

Comparativ, în Polonia bursele variază între 100 și 330 de euro, în Spania între 300 și 1.000 de euro, iar în Italia între 400 și 900 de euro, acestea fiind adesea însoțite de cazare sau masă gratuită. Austria oferă burse de până la 923 de euro, iar în țările nordice – Suedia, Norvegia și Finlanda – sprijinul depășește frecvent 900-1.200 de euro pe lună, sub formă de granturi sau credite, mai arată sursa citată.

Aceste discrepanțe se traduc în presiune financiară constantă pentru studenții români, care sunt adesea nevoiți să muncească în paralel cu facultatea şi chiar să renunţe la facultate, în timp ce colegii lor din alte state europene își pot concentra timpul pe studii și activități extracurriculare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI