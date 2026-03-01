Bonurile fiscale ar putea ajunge pe blockchain. Ce își propune statul prin proiectul de aproape 47 de milioane de lei
Ministerul Finanțelor a anunțat, joi, lansarea proiectului „Dezvoltarea serviciilor privind bonurile fiscale prin tehnologia blockchain (BF-CHAIN)”. Inițiativa presupune înregistrarea fiecărui bon emis de casele de marcat într-un registru electronic securizat, care nu poate fi modificat fără a lăsa urme digitale.
Prin acest demers, autoritățile își propun să modernizeze sistemul de administrare, stocare și verificare a bonurilor fiscale emise în România, prin utilizarea tehnologiei blockchain.
Prin utilizarea unui registru digital distribuit, datele privind tranzacțiile vor fi înregistrate automat și nu vor putea fi modificate ulterior fără a exista o evidență clară a intervențiilor. Sistemul este conceput pentru a permite verificarea rapidă a informațiilor atât de către autorități, cât și de către contribuabili, într-un cadru digital securizat, potrivit Digi24.
Proiectul presupune crearea unei infrastructuri digitale în care bonurile fiscale transmise de aparatele de marcat electronice fiscale sunt înregistrate într-un registru bazat pe blockchain.
Tehnologia funcționează ca o bază de date distribuită, în care fiecare înregistrare este legată de cea anterioară și validată criptografic, ceea ce face imposibilă modificarea retroactivă a datelor fără a fi detectată.
Până în decembrie 2027, cel puțin 5.000 de case de marcat vor fi integrate în noul sistem, urmând ca extinderea să continue la nivel național.
Proiectul este dezvoltat de Ministerul Finanțelor, prin Centrul Național pentru Informații Financiare, în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, care asigură infrastructura tehnică securizată.
Valoarea totală a proiectului este de 46,87 milioane de lei. Din această sumă, 32,2 milioane de lei reprezintă fonduri europene nerambursabile, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, cofinanțarea partenerilor este de 10,78 milioane de lei, iar 3,8 milioane de lei reprezintă cheltuieli neeligibile.
Proiectul se desfășoară în perioada 22 decembrie 2025 – 22 decembrie 2027, interval în care sistemul va fi dezvoltat, testat și integrat progresiv în rețeaua națională de case de marcat.
