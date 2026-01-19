„Blue Monday”: 19 ianuarie, cea mai deprimantă zi din 2026: Cum pot fi combătute stările negative
„Blue Monday”: 19 ianuarie, cea mai deprimantă zi din 2026
În 2026, cea mai deprimantă zi a anului – supranumită ”Blue Monday” de consilierii în lifestyle din Marea Britanie – este luni, 19 ianuarie.
„Blue Monday” („Lunea cea tristă”) este un nume dat zilei de luni din a treia săptămână a lunii ianuarie, considerată de consilierii în lifestyle din Marea Britanie ca fiind cea mai deprimantă zi a anului.
Numele a fost atribuit pentru prima dată acestei zile în 2005 de compania Sky Travel, în cadrul unei campanii de publicitate. Apoi, acestei date i-au fost atribuite mai multe conotaţii negative sociale: schimbarea vremii, ghinion în afaceri, despărţiri amoroase.
Pentru persoanele care preferă să vadă întotdeauna partea plină a paharului, ianuarie este luna în care oamenii îşi stabilesc obiective noi, încep o serie de activităţi interesante şi se supun unui proces de reevaluare în speranţa obţinerii unor rezultate optimiste în următoarele 12 luni.
Însă, pentru persoanele mai puţin optimiste, ianuarie este cea mai dificilă lună a anului.
În ianuarie, organismul uman se resimte după consumul abuziv de alcool şi de ciocolată din luna decembrie, conturile bancare sunt aproape de cota de avarie din cauza cadourilor de Crăciun şi a petrecerilor de Revelion. În plus, vor mai trece câteva luni până când lumina diurnă va creşte considerabil, iar nivelurile de vitamina D din organism vor putea să se regenereze prin expunerea naturală la razele solare.
Există şi o formulă de calcul empiric pentru determinarea acestei zile speciale.
Potrivit agenţiei de turism Sky Travel, care îl citează pe expertul în lifestyle Cliff Arnall, formula de calcul ţine cont de mai multe variabile – condiţiile meteorologice, nivelul datoriilor acumulate, numărul de zile care au trecut după Crăciun, numărul de zile care au trecut după încălcarea obiectivelor trasate pentru noul an şi nivelul scăzut de motivaţie, scrie News.ro.
Cum puteţi combate starea de Blue Monday?
Lumină: Petreceţi timp în aer liber atunci când este posibil sau utilizaţi terapia prin lumină.
Mişcaţi-vă corpul: Exerciţiile fizice, chiar şi o scurtă plimbare, s-au dovedit benefice pentru starea de spirit.
Planificaţi ceva plăcut: Organizaţi o întâlnire cu prietenii, rezervaţi o escapadă sau planificaţi pur şi simplu o după-amiază pentru relaxare.
Concentraţi-vă pe victoriile mici: În loc să vă concentraţi pe obiectivele ratate, sărbătoriţi micile realizări.
