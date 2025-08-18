Bătaie generală pe strada Coșbuc din Cugir. Polițiștii au reținut pentru 24 de ore cinci persoane

O bătaie generală a izbucnit acum două zile, pe strada Coșbuc din Cugir. În urma gresiunii, două persoane au ajuns la spital.

Pe fondul unor discuții contradictorii, între cinci persoane a izbucnit un scandal care s-a terminat cu o bătaie în toată regula. Pentru că au tulburat liniștea publică și au creat panică printre trecători, a fost nevoie de intervenția Poliției.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în seara zilei de 16 august 2025, în jurul orei 20:30, un bărbat de 28 de ani și o femeie de 30 de ani, din municipiul Timișoara, respectiv comuna Oprișor, județul Mehedinți, în timp ce se aflau în fața unui bloc aflat pe strada George Coșbuc din Cugir, împreună cu un bărbat de 34 de ani și două femei de 23 și 24 de ani, din Cugir, pe fondul unor discuții contradictorii, s-ar fi agresat reciproc și ar fi tulburat ordinea și liniștea publică.

În urma agresiunii, bărbatul de 34 de ani și femeia de 30 de ani au suferit leziuni corporale și au fost transportați la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale, fără a fi necesară internarea acestora.

Ieri, polițiștii din Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de cinci persoane, fiind cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În cursul zilei de azi, persoanele implicate vor fi prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.

