Curier Județean

Bărbat din Meteș, REȚINUT de polițiști după ce și-a bătut partenera: A fost emis și ordin de protecție

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Un bărbat din Meteș a fost reținut de polițiști după ce și-a bătut partenera. A fost emis și ordin de protecție pe o perioadă de 5 zile.

Potrivit IPJ Alba, la data de 19 ianuarie 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 52 de ani, din localitatea Meteș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 19 ianuarie 2026, bărbatul, în timp ce se afla la locuința de domiciliu, ar fi agresat-o fizic pe partenera sa, în vârstă de 49 de ani.

Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, față de bărbatul de 52 de ani.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

