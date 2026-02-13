Bărbat din județul Cluj, cu mandat de executare, reținut de polițiștii din Alba și dus în Penitenciarul Aiud. Pentru ce infracțiune va sta peste 4 ani după gratii

Un bărbat din județul Cluj, cu mandat de executare, a fost reținut de polițiștii din Alba și dus în Penitenciarul Aiud unde va sta peste 4 ani pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor în formă continuată.

Potrivit IPJ Alba, la data de 12 februarie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din localitatea Viișoara, județul Cluj, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis de către Judecătoria Turda.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 4 ani și 5 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor în formă continuată.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

