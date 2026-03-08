Bărbat din Germania, REȚINUT de polițiștii din Vințu de Jos: S-a urcat ,,mort de beat” la volan și a acroșat cu o autoutilitară un autoturism parcat. Ce alcoolemie avea

Un bărbat din Germania a fost reținut de polițiștii din Vințu de Jos după ce s-a urcat ,,mort de beat” la volan și a acroșat cu o autoutilitară un autoturism parcat. Avea o alcoolemie de 1,28 mg/l.

Potrivit IPJ Alba, la data de 7 martie 2026, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din Germania, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

La data de 7 martie 2026, în jurul orei 18.45, polițiștii au fost sesizați de către un bărbat, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că autoturismul său care se afla staționat a fost acroșat.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 56 de ani, în timp ce conducea o autoutilitară, pe strada Sibișeni din localitea Vințu de Jos, ar fi acroșat un autoturism care se afla parcat regulamentar.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 1,28 mg/L alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

