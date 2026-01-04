Bărbat din Cugir, REȚINUT pentru tentativă de OMOR: Circula cu viteză prin Vinerea și a izbit o altă mașină, care s-a răsturnat în afara carosabilului. Ce au găsit polițiștii la domiciiul acestuia
Bărbat din Cugir, REȚINUT pentru tentativă de OMOR: Circula cu viteză prin Vinerea și a izbit o altă mașină, care s-a răsturnat în afara carosabilului
Un bărbat din Cugir a fost reținut pentru tentativă de omor. Circula cu viteză prin Vinerea și a izbit o altă mașină, care s-a răsturnat în afara carosabilului.
Potrivit IPJ Alba, la data de 3 ianuarie 2026, procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus reținerea unui bărbat, în vârstă de 36 de ani, din orașul Cugir, pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor.
Din cercetări a reieșit că, în data de 28 decembrie 2025, în jurul orei 13.00, bărbatul de 36 de ani, în timp ce conducea un autoturism, cu viteză, pe strada Principală din localitatea Vinerea, ar fi izbit autoturismul unui bărbat, în vârstă de 44 de ani, din Cugir, determinând răsturnarea acestuia în afara părții carosabile.
Pentru documentarea activității infracționale, procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigații Criminale și cei din cadrul Poliției Orașului Cugir, sprijiniți de luptători din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale, au efectuat o percheziție la domiciliul bărbatului de 36 de ani.
În urma percheziției, au fost descoperite și ridicate dispozitive electronice de interes pentru cauză și substanțe interzise la deținere.
Procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, în data de 4 ianuarie 2025, a sesizat Tribunalul Alba, cu propunere de arestare preventivă.
Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale și formularea propunerii de luare a măsurii arestării preventive sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului și prevenirea săvârșirii unor alte infracțiuni, iar aceste acte și măsuri de urmărire penală nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
