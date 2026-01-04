Rămâi conectat

Ştirea zilei

Bărbat din Cugir, REȚINUT pentru tentativă de OMOR: Circula cu viteză prin Vinerea și a izbit o altă mașină, care s-a răsturnat în afara carosabilului. Ce au găsit polițiștii la domiciiul acestuia

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 minute

în

De

Bărbat din Cugir, REȚINUT pentru tentativă de OMOR: Circula cu viteză prin Vinerea și a izbit o altă mașină, care s-a răsturnat în afara carosabilului

Un bărbat din Cugir a fost reținut pentru tentativă de omor. Circula cu viteză prin Vinerea și a izbit o altă mașină, care s-a răsturnat în afara carosabilului. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 3 ianuarie 2026, procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus reținerea unui bărbat, în vârstă de 36 de ani, din orașul Cugir, pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor.

Din cercetări a reieșit că, în data de 28 decembrie 2025, în jurul orei 13.00, bărbatul de 36 de ani, în timp ce conducea un autoturism, cu viteză, pe strada Principală din localitatea Vinerea, ar fi izbit autoturismul unui bărbat, în vârstă de 44 de ani, din Cugir, determinând răsturnarea acestuia în afara părții carosabile.

Pentru documentarea activității infracționale, procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigații Criminale și cei din cadrul Poliției Orașului Cugir, sprijiniți de luptători din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale, au efectuat o percheziție la domiciliul bărbatului de 36 de ani.

În urma percheziției, au fost descoperite și ridicate dispozitive electronice de interes pentru cauză și substanțe interzise la deținere.

Procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, în data de 4 ianuarie 2025, a sesizat Tribunalul Alba, cu propunere de arestare preventivă.

Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale și formularea propunerii de luare a măsurii arestării preventive sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului și prevenirea săvârșirii unor alte infracțiuni, iar aceste acte și măsuri de urmărire penală nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Circulația rutieră, BLOCATĂ pe DN 74 – Dealul Mare: Un copac a căzut pe carosabil, între Zlatna și Abrud

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

4 ianuarie 2026

De

Circulația rutieră, BLOCATĂ pe DN 74 – Dealul Mare: Un copac a căzut pe carosabil, între Zlatna și Abrud Circulația rutieră este blocată duminică, 4 ianuarie 2026, în jurul orei 12.00, pe DN 74. Un copac a căzut pe carosabil pe Dealul Mare, sub greutatea zăpezii. Imaginile au fost trimise pe adresa redacției de un […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Prof. Univ. Dr. emerit Rodica Pop, originară dintr-un sat din Alba, a trecut în neființă: A fost o personalitate marcantă a studiilor literare francofone și una din cele mai importante specialiste ale literaturii belgiene de limbă franceză

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

4 ianuarie 2026

De

Prof. Univ. Dr. emerit Rodica Pop, originară dintr-un sat din Alba, a trecut în neființă: A fost o personalitate marcantă a studiilor literare francofone și una din cele mai importante specialiste ale literaturii belgiene de limbă franceză Prof. Univ. Dr. emerit Rodica Pop, originară dintr-un sat din Alba, a trecut în neființă. A fost o […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 4 ianuarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

4 ianuarie 2026

De

ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 4 ianuarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 4 ianuarie 2026 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 3 ore

Vârsta de pensionare va crește în toate domeniile. Bolojan: ,,Cei care se pensionează să se pensioneze cât mai aproape de 65 de ani”

Vârsta de pensionare va crește în toate domeniile. Bolojan: ,,Cei care se pensionează să se pensioneze cât mai aproape de...
Actualitateacum 3 ore

4-6 ianuarie 2026 | COD GALBEN și PORTOCALIU de vremea rea în Alba și alte zone din țară. Ninsori, lapoviță și ploi, depuneri de polei și formarea de ghețuș.

4-6 ianuarie 2026 | COD GALBEN și PORTOCALIU de vremea rea în Alba și alte zone din țară. Ninsori, lapoviță...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 7 minute

Bărbat din Cugir, REȚINUT pentru tentativă de OMOR: Circula cu viteză prin Vinerea și a izbit o altă mașină, care s-a răsturnat în afara carosabilului. Ce au găsit polițiștii la domiciiul acestuia

Bărbat din Cugir, REȚINUT pentru tentativă de OMOR: Circula cu viteză prin Vinerea și a izbit o altă mașină, care...
Ştirea zileiacum 2 ore

VIDEO | Circulația rutieră, BLOCATĂ pe DN 74 – Dealul Mare: Un copac a căzut pe carosabil, între Zlatna și Abrud

Circulația rutieră, BLOCATĂ pe DN 74 – Dealul Mare: Un copac a căzut pe carosabil, între Zlatna și Abrud Circulația...

Curier Județean

Curier Județeanacum 41 de minute

Peste 12.000 de utilizatori din 35 de localități din Alba, fără curent de 48 de ore: Cum pot fi semnalate defecțiunile. Precizările DEER

Peste 12.000 de utilizatori din 35 de localități din Alba, fără curent de 48 de ore: Cum pot fi semnalate...
Curier Județeanacum o oră

Șofer din Petrești, cu ,,alcool la bord”, cercetat de polițiști după ce a intrat cu mașina în curtea unui imobil din Sebeș: Bărbatul avea o alcoolemie de 0.43 mg/l

Șofer din Petrești, cu ,,alcool la bord”, cercetat de polițiști după ce a intrat cu mașina în curtea unui imobil...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 6 zile

E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor

E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
Politică Administrațieacum 6 zile

2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026

2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 2 zile

Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului. Predicții și sfaturi pentru fiecare zodie

Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului 2026 aduce cu el...
Opinii - Comentariiacum 3 zile

Horoscop 2026: Previziuni astrologice ale anului pentru fiecare zodie în parte

HOROSCOP 2026, previziuni pentru fiecare zodie: berbec, taur, gemeni, rac, leu, fecioară, balanță, scorpion, săgetător, capricorn, vărsător, pești Anul 2026...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea