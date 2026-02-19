Curier Județean

Bărbat din Câmpeni, REȚINUT de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de fosta parteneră

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Bărbat din Câmpeni, REȚINUT de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de fosta parteneră

Un bărbat din Câmpeni a fost reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de fosta parteneră.

Potrivit IPJ Alba, la data de 19 februarie 2026, polițiștii din orașul Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 34 de ani, din orașul Câmpeni, cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 18 februarie 2026, bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis la data de 16 decembrie 2025, de către Judecătoria Câmpeni. Acesta s-ar fi apropiat la o distanță mai mică de 20 de metri de fosta sa parteneră, în vârstă de 32 de ani.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

ACCIDENT rutier la Sebeș, pe strada Dorin Pavel: Trei autoturisme implicate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 17 minute

în

19 februarie 2026

De

ACCIDENT rutier la Sebeș pe strada Dorin Pavel: Trei autoturisme au fost implicate  Un accident rutier a avut loc astăzi, 19 februarie 2026, pe strada Dorin Pavel din oraș, în zona drumul Petreștiului. Din primele informații, în evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme. Din fericire, în urma impactului, șoferii implicați nu au fost răniți […]

Citește mai mult

Curier Județean

Șofer din Mureș, cercetat de polițiștii din Alba: A fost prins la volanul unei mașini radiate din circulație, pe un drum din Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

19 februarie 2026

De

Șofer din Mureș, cercetat de polițiștii din Alba: A fost prins la volanul unei mașini radiate din circulație, pe un drum din Alba Iulia Un șofer din Mureș este cercetat de polițiștii din Alba după ce a fost prins la volanul unei mașini radiate din circulație, pe un drum din Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, […]

Citește mai mult

Curier Județean

Scutul pădurii în Alba: Amenzi de peste 17.000 lei și 67 de autovehicule verificate. A fost confiscat material lemnos în valoare de aproape 890.000 lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

19 februarie 2026

De

Scutul pădurii în Alba: Amenzi de peste 17.000 lei și 67 de autovehicule verificate. A fost confiscat material lemnos în valoare de aproape 890.000 lei Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat miercuri, 18 februarie 2026, o acțiune, cu efective mărite, pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori, precum […]

Citește mai mult