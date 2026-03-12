Curier Județean

Bărbat din Blaj, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiștii din Teiuș și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 3 ani după gratii pentru furt

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 minute

în

De

Bărbat din Blaj, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiștii din Teiuș și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 3 ani după gratii pentru furt

Un bărbat din Blaj, cu mandat de executare, a fost reținut de polițiștii din Teiuș și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 3 ani după gratii pentru furt și furt calificat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 11 martie 2026, polițiștii din Teiuș, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Decebal din orașul Teiuș, au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din municipiul Blaj, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 10 martie 2026, de către Judecătoria Blaj.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 3 ani și 9 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de furt și furt calificat.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud pentru executarea pedepsei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Adolescent de 17 ani, din Vințu de Jos, prins de polițiști la volanul unei mașini: Este cercetat pentru conducere fără permis

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 minute

în

12 martie 2026

De

Adolescent de 17 ani, din Vințu de Jos, prins de polițiști la volanul unei mașini: Este cercetat pentru conducere fără permis Un adolescent de 17 ani, din Vințu de Jos, a fost prins de polițiști la volanul unei mașini și este cercetat pentru conducere fără permis. Potrivit IPJ Alba, la data de 11 martie 2026, […]

Citește mai mult

Curier Județean

ACCIDENT la Sebeș: Doi șoferi au ajuns la spital, după ce un adolescent de 18 ani nu a acordat prioritate unui bărbat din Șpring

Ioana Oprean

Publicat

acum 27 de minute

în

12 martie 2026

De

ACCIDENT la Sebeș: Doi șoferi au ajuns la spital, după ce un adolescent de 18 ani nu a acordat prioritate unui bărbat din Șpring Un accident rutier a avut loc miercuri la Sebeș. Doi șoferi au ajuns la spital, după ce un adolescent de 18 ani nu a acordat prioritate unui bărbat din Șpring. Potrivit […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat din Alba, urmărit internațional pentru infracțiuni la regimul rutier, adus din Cehia în România. Cât timp va sta după gratii

Ioana Oprean

Publicat

acum 40 de minute

în

12 martie 2026

De

Bărbat din Alba, urmărit internațional pentru infracțiuni la regimul rutier, adus din Cehia în România. Cât timp va sta după gratii Polițiștii au adus în țară un bărbat, de 47 de ani, din Alba, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier, a anunțat, joi, 12 martie 2026, Poliția Română. Bărbatul a fost adus […]

Citește mai mult