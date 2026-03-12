Bărbat din Blaj, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiștii din Teiuș și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 3 ani după gratii pentru furt

Un bărbat din Blaj, cu mandat de executare, a fost reținut de polițiștii din Teiuș și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 3 ani după gratii pentru furt și furt calificat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 11 martie 2026, polițiștii din Teiuș, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Decebal din orașul Teiuș, au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din municipiul Blaj, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 10 martie 2026, de către Judecătoria Blaj.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 3 ani și 9 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de furt și furt calificat.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud pentru executarea pedepsei.

