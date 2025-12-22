Bărbat din Bălcaciu, reținut de polițiști: A condus băut și fără permis de conducere. Ce alcoolemie avea
Bărbat din Bălcaciu, reținut de polițiști: A condus băut și fără permis de conducere. Ce alcoolemie avea
Un bărbat din localitatea Bălcaciu, județul Alba, a fost reținut de polițiștii din Ocna Mureș după ce a fost depistat sub influența băuturilor alcoolice la volan. Oamenii legii au constatat că nu avea nici permis de conducere.
Potrivit IPJ Alba, la data de 21 decembrie 2025, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din localitatea Bălcaciu, județul Alba.
În seara zilei de 21 decembrie 2025, în jurul orei 22.00, polițiștii din Ocna Mureș au oprit, pentru control, pe raza localității Noșlac, un autoturism condus de bărbatul de 37 de ani.
Din verificări a reieșit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 1,26 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate.
