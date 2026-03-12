Bărbat din Alba, urmărit internațional pentru infracțiuni la regimul rutier, adus din Cehia în România. Cât timp va sta după gratii

Polițiștii au adus în țară un bărbat, de 47 de ani, din Alba, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier, a anunțat, joi, 12 martie 2026, Poliția Română.

Bărbatul a fost adus din Cehia, având emis pe numele său, de către Judecătoria Aiud, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an și 6 luni.

La data de 11 martie 2026, Poliția Română a adus în țară și alte două persoane pe numele cărora au fost emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate.

Polițiștii au adus în țară un bărbat, de 34 de ani, din Iași, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj. Acesta a fost adus din Cehia, având emis pe numele său, de către Judecătoria Iași, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 3 ani și 4 luni.

De asemenea, a fost adus în țară un bărbat, de 45 de ani, din Buzău, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost adus din Germania, având emis pe numele său, de către Judecătoria Sectorului 6, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 2 ani și 9 luni.

