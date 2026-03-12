Curier Județean

Bărbat din Alba, urmărit internațional pentru infracțiuni la regimul rutier, adus din Cehia în România. Cât timp va sta după gratii

Ioana Oprean

Publicat

acum 39 de minute

în

De

Bărbat din Alba, urmărit internațional pentru infracțiuni la regimul rutier, adus din Cehia în România. Cât timp va sta după gratii

Polițiștii au adus în țară un bărbat, de 47 de ani, din Alba, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier, a anunțat, joi, 12 martie 2026, Poliția Română.

Bărbatul a fost adus din Cehia, având emis pe numele său, de către Judecătoria Aiud, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an și 6 luni.

La data de 11 martie 2026, Poliția Română a adus în țară și alte două persoane pe numele cărora au fost emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate.

Polițiștii au adus în țară un bărbat, de 34 de ani, din Iași, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj. Acesta a fost adus din Cehia, având emis pe numele său, de către Judecătoria Iași, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 3 ani și 4 luni.

De asemenea, a fost adus în țară un bărbat, de 45 de ani, din Buzău, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost adus din Germania, având emis pe numele său, de către Judecătoria Sectorului 6, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 2 ani și 9 luni.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Adolescent de 17 ani, din Vințu de Jos, prins de polițiști la volanul unei mașini: Este cercetat pentru conducere fără permis

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 minute

în

12 martie 2026

De

Adolescent de 17 ani, din Vințu de Jos, prins de polițiști la volanul unei mașini: Este cercetat pentru conducere fără permis Un adolescent de 17 ani, din Vințu de Jos, a fost prins de polițiști la volanul unei mașini și este cercetat pentru conducere fără permis. Potrivit IPJ Alba, la data de 11 martie 2026, […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat din Blaj, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiștii din Teiuș și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 3 ani după gratii pentru furt

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 minute

în

12 martie 2026

De

Bărbat din Blaj, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiștii din Teiuș și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 3 ani după gratii pentru furt Un bărbat din Blaj, cu mandat de executare, a fost reținut de polițiștii din Teiuș și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 3 ani după gratii pentru furt […]

Citește mai mult

Curier Județean

ACCIDENT la Sebeș: Doi șoferi au ajuns la spital, după ce un adolescent de 18 ani nu a acordat prioritate unui bărbat din Șpring

Ioana Oprean

Publicat

acum 27 de minute

în

12 martie 2026

De

ACCIDENT la Sebeș: Doi șoferi au ajuns la spital, după ce un adolescent de 18 ani nu a acordat prioritate unui bărbat din Șpring Un accident rutier a avut loc miercuri la Sebeș. Doi șoferi au ajuns la spital, după ce un adolescent de 18 ani nu a acordat prioritate unui bărbat din Șpring. Potrivit […]

Citește mai mult