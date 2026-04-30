Bărbat de 54 de ani, din Cugir, trimis în judecată după două episoade de „aventuri bahice” la volan
Un bărbat de 54 de ani, din Cugir, va fi judecat de magistrații Judecătoriei Alba Iulia pentru conducere sub influența alcoolului – două acte materiale și conducere fără permis.
Miercuri, 29 aprilie 2026, judecătorul de cameră preliminară a respins ca neîntemeiate excepțiile inculpatului cu privire la buletinele toxicologice. Inculpatul a solicitat excluderea buletinelor de analiză toxicologică, constatarea nelegalității probelor și restituirea dosarului la Parchet.
Argumentele principale au fost că analizele reflectă alcoolemia după momentul conducerii, nu la momentul faptei (nu s-ar fi stabilit alcoolemia exactă la momentul conduceri). El a invocat jurisprudența Curții Constituționale (Decizia nr. 732/2014) și a susținut că acuzația nu este dovedită corespunzător.
Judecătorul de cameră preliminară a ținut cont în analiza sa de limitele procedurii: Camera preliminară verifică doar legalitatea, nu temeinicia probelor. Nu se analizează dacă probele sunt suficiente sau convingătoare. Cu privire la buletinele toxicologice, criticile inculpatului țin de valoarea probatorie, nu de legalitatea administrării. Concluzia a fost că probele sunt legal administrate. Au fostconstate legalitatea sesizării instanței, legalitatea probelor (buletine de analiză toxicologică, raport de expertiză medico-legală – estimare retroactivă, declarații ale martorilor, imagini video – body-cam și supraveghere, proces-verbal de reținere permis și declarația inculpatului) și legalitatea actelor de urmărire penală. În concluzie s-a dispus începerea judecății.
Situația de fapt reținută în rechizitoriu
În data de 6 septembrie 2024, în jurul orei 13.14, inculpatul a condus un autoturism pe strada Ion Budai Deleanu din Cugir, având o alcoolemie de aproximativ 3,14 g/l alcool pur în sânge.
„La data de 6 septembrie 2024, în jurul orei 13.15, polițiștii din Cugir au identificat, în trafic, pe strada I.B. Deleanu din oraș, un autoturism care avea o traiectorie sinuoasă.
La volanul acestuia a fost identificat un bărbat de 53 de ani, din Cugir, care emana miros de alcool și era, cel mai probabil, într-o stare avansată de ebrietate care nu i-a permis să se supună testării cu aparatul etilotest. Acesta a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei”, se arăta în buletinul de presă dat publicității de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba în data de 8 septembrie 2024.
Ulterior, în jurul orei 17.43, după ce fusese informat că nu mai are dreptul de a conduce, inculpatul a condus din nou autoturismul, pe traseul strada Ion Budai Deleanu – Strada Carpați – domiciliu, având o alcoolemie de aproximativ 2,00 g/l alcool pur în sânge.
