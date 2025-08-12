Bărbat de 43 de ani, din Cugir, REȚINUT pentru furt calificat: I-a sustras telefonul mobil unei femei din Botoșani

Bărbat de 43 de ani, din Cugir, REȚINUT pentru furt calificat

Luni, 11 august 2025, polițiștii din Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 43 de ani, din orașul Cugir, cercetat pentru furt calificat.

Potrivit IPJ Alba, în seara zilei de 6 august 2025, polițiștii din Cugir au fost sesizați de către un bărbat de 32 de ani, prin 112, cu privire la faptul că mamei sale i-ar fi fost furat telefonul mobil.

Din verificări a reieșit că, în seara zilei de 6 august 2025, femeii, în vârstă de 62 de ani, din localitatea Cordăreni, județul Botoșani, i-ar fi fost sustras telefonul mobil, în timp ce se afla pe strada Alexandru Sahia din Cugir.

La scurt timp, polițiștii l-au identificat pe un bărbat de 43 de ani, din Cugir, ca persoană bănuită de furtul telefonului mobil, asupra acestuia fiind găsit bunul sustras.

