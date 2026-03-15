Bărbat de 40 de ani din Ighiu, REȚINUT: Va sta 2 ani și 9 luni după gratii pentru lipsire de libertate în mod ilegal și încălcarea ordinului de protecție

Ioana Oprean

Vineri, 13 martie 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din localitatea Ighiu.

Acesta era posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 9 martie 2026, de către Judecătoria Alba Iulia.

Bărbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 2 ani și 9 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal și încălcarea ordinului de protecție.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud pentru executarea pedepsei.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

