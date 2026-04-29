FOTO | Andrei Bulac, elev al Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, PREMIUL I la un concurs internațional de vioară: „Felicitări, Andrei!”

Andrei Bulac, elev al Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, PREMIUL I la un concurs internațional de vioară: „Felicitări, Andrei!”
Andrei Bulac, elev în clasa a VIII-a (prof. Mihaela Roșiu, corepetitor Ovidiu Pârjol) la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, a obținut Premiul I la Concursul Internațional de Vioară „Modest Iftinchi” 2026.
Aflat la a noua ediție în acest an, concursul a fost organizat de Colegiul Național de Muzică „George Enescu” din București.
Andrei Bulac a cântat și în Gala Laureaților, unde a primit două premii speciale.
Acestea au constat în cursuri de măiestrie cu violoniști și profesori de renume internațional: Ivo Stankov, Ștefan Beșan și Benjamin Bergmann.
„Felicitări, Andrei!”, au transmis reprezentanții Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia.
