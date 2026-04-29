FOTO | Andrei Bulac, elev al Liceului de Arte „Regina Maria" Alba Iulia, PREMIUL I la un concurs internațional de vioară: „Felicitări, Andrei!"

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

De

Andrei Bulac, elev în clasa a VIII-a (prof. Mihaela Roșiu, corepetitor Ovidiu Pârjol) la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, a obținut Premiul I la Concursul Internațional de Vioară „Modest Iftinchi” 2026.

Aflat la a noua ediție în acest an, concursul a fost organizat de Colegiul Național de Muzică „George Enescu” din București.

Andrei Bulac a cântat și în Gala Laureaților, unde a primit două premii speciale.

Acestea au constat în cursuri de măiestrie cu violoniști și profesori de renume internațional: Ivo Stankov, Ștefan Beșan și Benjamin Bergmann.

„Felicitări, Andrei!”, au transmis reprezentanții Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia.

Curier Județean

Cum a scăpat până la urmă un albaiulian de proces după ce asupra sa a fost găsită o cantitate de 0,41 grame de cannabis, ambalată într-o punguță

Ioana Oprean

Publicat

acum 24 de minute

în

29 aprilie 2026

De

Cum a scăpat până la urmă un albaiulian de proces după ce asupra sa a fost găsită o cantitate de 0,41 grame de cannabis, ambalată într-o punguță Tribunalul Alba a fost sesizat de DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia cu o cerere de confirmare a soluției din 23 martie 2026 de renunțare la urmărirea penală […]

Citește mai mult

Curier Județean

ACCIDENT rutier la Vadu Moților: Trei autoturisme, implicate. Pompierii din Câmpeni intervin de urgență

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

29 aprilie 2026

De

ACCIDENT rutier la Vadu Moților: Trei autoturisme implicate. Pompierii din Câmpeni intervin de urgență Trei autoturisme au fost implicate într-un accident rutier, miercuri, 29 aprilie, la Vadu Moților. Din primele informații disponibile, nu există persoane rănite grav. Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs în […]

Citește mai mult

Curier Județean

Câte cazuri de rujeolă s-au înregistrat în Alba în 2025: De ce este importantă vaccinarea

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

29 aprilie 2026

De

Câte cazuri de rujeolă s-au înregistrat în Alba în 2025: De ce este importantă vaccinarea Datele statistice relevă scăderea drastică a incidenței bolilor transmisibile în județul Alba. „După un an 2024 marcat de un vârf epidemic de rujeolă, 973 de cazuri, intervențiile riguroase și campaniile de vaccinare au redus acest număr la doar 27 de […]

Citește mai mult