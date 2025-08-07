Bărbat de 37 de ani, din Alba, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier și distrugere, adus în țară din Germania: Va sta un an și 5 luni la închisoare

Bărbat de 37 de ani, din Alba, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier și distrugere, adus în țară din Germania

Miercuri, 6 august 2025, Poliția Română a adus în țară 4 persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate sau mandate de arestare preventivă.

Polițiștii au escortat și un bărbat de 37 de ani, din Alba.

Acesta era urmărit internațional pentru săvârșirea unor infracțiuni la regimul rutier și distrugere.

Bărbatul a fost adus din Germania.

El avea emis de către Judecătoria Sibiu, pe numele său, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an și 5 luni.

A fost adus în țară și un bărbat, de 37 de ani, din Hunedoara, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost adus din El Salvador, având emis de către Judecătoria Târgu Jiu, pe numele său, un mandat de arestare preventivă.

De asemenea, Poliția Română a adus în țară un bărbat, de 26 de ani, din Botoșani, urmărit internațional pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, precum șantaj și tulburarea ordinii și liniștii publice. Acesta a fost adus din Germania, având emis de către Judecătoria Dorohoi, pe numele său, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 4 ani.

La aceeași dată, a fost adus în țară un bărbat, de 39 de ani, din Constanța, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de viol. Acesta a fost adus din Cehia, având emis de către Judecătoria Brăila, pe numele său, un mandat de arestare preventivă.

