Bărbat de 31 de ani din Alba Iulia REȚINUT pentru agresiune fizică: Victima, un bărbat de 38 de ani

Ioana Oprean

Publicat

acum 60 de minute

în

De

Un bărbat de 31 de ani din Alba Iulia a fost reținut pentru agresiune fizică. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 30 ianuarie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în data de 30 ianuarie 2026, în jurul orei 11.00, bărbatul, în timp ce se afla la domiciliul său, l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din municipiul Alba Iulia, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

