Bărbat acuzat de trafic de droguri de mare risc, prins de BCCO Alba Iulia. Substanțele interzise erau ascunse în diferite obiecte și trimise prin curier

Polițiștii BCCO Alba Iulia și DIICOT Sibiu au efectuat miercuri, 11 februarie 2026, o percheziție domiciliară în Sibiu într-un dosar de trafic de droguri de mare risc în formă continuată. Un bărbat de 38 de ani a fost reținut după ce ar fi vândut substanțele interzise cu sume între 100-150 lei în municipiul Sibiu.

Polițiștii Brigăzii de Combaterea a Criminalității Organizate Alba Iulia – Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Sibiu, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Sibiu, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, de 38 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, în formă continuată.

Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada 2023 – ianuarie 2026, la diferite intervale de timp, bărbatul în cauză ar fi procurat, deținut și vândut droguri de mare risc sub formă de substanță cristalizată (4 CMC) către consumatori din municipiul Sibiu, cu sume între 100 și 120 de lei, pentru un plic.

Probatoriul administrat a reliefat și faptul că, în anumite situații, cel în cauză ar fi expediat drogurile către clienți, ascunse în diverse obiecte, prin intermediul unui serviciu de curierat rapid al unei firme de transport alternativ.

Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate mai multe cantități de substanțe interzise, iar, în urma percheziției domiciliare efectuate, în cursul zilei de ieri, au fost descoperite și ridicate un cântar de precizie, plicuri autosigilante, precum și alte mijloace de probă.

La data de 11 februarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Sibiu au dispus reținerea bărbatului de 38 de ani.

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu cu propunere de arestare preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

