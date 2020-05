Bacalaureat și Evaluare Națională 2020: Cum vor da examenele naționale elevii depistați cu febră sau în izolare

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, în cadrul unei declarații de presă, susținută joi, 28 mai, că examenele de Evaluare naţională şi de Bacalaureat se vor organiza conform calendarului deja stabilit, deşi au existat opinii conform cărora ar fi fost necesară o echivalare cu notele de la clasă, pentru evitarea riscului infectării cu COVID-19.

Pentru a nu discrimina elevii care ar putea fi bolnavi sau în izolare în perioada examenelor, acestea vor fi organizate în două sesiuni.

„O tema foarte importanta pentru multi elevi si parinti este cea a examenelor nationale. Examenele nationale vor avea loc fizic, asa cum au fost planificate. Evaluarea nationala se va face incepand cu 15 iunie, dupa care vor avea loc examenele de Bacalaureat. Insa a aparut o problema pe care am dorit sa o rezolvam.

Este posibil sa fie copii care sunt bolnavi. Este posibil sa vina copii la scoala pentru examen si la termometru sa se constate ca au febra. Acesti copii am considerat ca trebuie sa primeasca aceeasi sansa. Pentru copiii bolnavi, gasiti cu febra, pentru cei izolati cu familia sau in carantina, se organizeaza o a doua sesiune de Evaluare nationala incepand cu 29 iunie. In privinta Bacalaureatului, cu sigurnta este posibil si aici sa fie copii care au diferite probleme si pentru a putea rezolva pausal chestiunea se va organiza ca si in alti ani a doua sesiune de Bacalaureat in august„, a declarat Iohannis.