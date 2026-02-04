Avertisment DNSC: Atenție la mesajele (sms) false privind „taxa de drum/rovinieta”

Directoratul Național de Securitate Cibernetică a transmis un avertisment cu privire la mesajele sms privind taxa de drum sau rovinietă.

Astfel, ei atrag atenția cu privire la romanii care primesc pe telefon mesaje înșelătoare care pretind că sunt trimise în numele Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și solicită plata urgentă a unei presupuse taxe restante.

,,Atenție la mesajele (sms) false privind „taxa de drum/rovinieta”.

În ultimele zile, utilizatori din România primesc pe telefon mesaje înșelătoare care pretind că sunt trimise în numele Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și solicită plata urgentă a unei presupuse taxe restante, sub amenințarea unor amenzi sau a confiscării vehiculului.

Aceste mesaje sunt FRAUDULOASE. CNAIR nu trimite SMS-uri cu link-uri de plată și nu solicită date bancare sau personale prin sms.

Recomandările DNSC:

* Nu accesa link-urile primite prin SMS sau e-mail, mai ales dacă mesajul invocă urgențe sau sancțiuni.

* Citește cu atenție mesajele primite și fii atent la indiciile specifice tentativelor de fraudă, precum solicitări de plată „urgente”, amenzi sau amenințarea confiscării autoturismului.

* Nu introduce datele cardului sau informații personale pe site-uri accesate din astfel de mesaje

* Verifică informațiile exclusiv pe canalele oficiale CNAIR.

* Atenție la denumirea site-urilor accesate. Site-urile de phishing folosesc adesea adrese foarte asemănătoare cu cele legitime.

Raportează tentativele de fraudă la 1911 sau pe pnrisc.dnsc.ro”, se arată în mesajul transmis de DNSC.

