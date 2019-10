Averile candidaților la funcția de președinte al României pentru alegerile din 2019

Cel mai bogat dintre candidați este omul de afaceri Viorel Cataramă (Partidul Dreapta Libe­rală) care deţine un număr mare de terenuri, tablouri în valoare de 2 milioane de euro, statui în valoare de 300.000 de euro şi alte astfel de obiecte care ajung, împreună, la sume de peste 500.000 de euro (vase decorative, ceasuri de mână şi bijuterii). La acestea se mai adaugă conturi în bănci în euro, lei, dolari şi franci elveţieni.

Ramona Ioana Bruynseels (Partidul Puterii Umaniste) este şi ea în topul candidaţilor bogaţi: are bijuterii şi obiecte de artă în valoare de 100.000 de euro, precum şi conturi bancare în diverse valute – lei, euro, lire sterline, dolari şi ranzi sud-africani. Şi John Ion Banu (Partidul Națiunea Română), candidat al Partidului Naţiunea Română stabilit în Statele Unite, are o avere serioasă – pe lângă terenuri şi case, Banu are 197.000 de dolari în conturi bancare, iar anul trecut a avut, împreună cu soţia sa, venituri de 371.000 de dolari.

Un alt candidat cotat fără șanse, Ninel Peia (Partidul Neamul Românesc), este proprietar de bijuterii – inele, lănţişoare, brăţări, cercei din aur cu perle, smaralde şi diamante, ceas de aur şi tablouri în valoare de 400.000 de euro. În ultimul an el a vândut două terenuri pentru o sumă cumulată de peste 200.000 de lei şi un apartament de 80 000 de euro.

Mai modest față de aceștia este Cătălin Ivan (Partidul Alternativa pentru Demnitate Națională) care câştigă apro­ximativ 78.000 de euro anual, în timp ce Sebastian Popescu (Partidul Noua Românie) este candidatul cu declaraţia de avere complet goală.

Alexandru Cumpănaşu, candidat independent, are un venit anual de 1.132.933 de lei, deţine şase imobile cu o suprafaţă totală de 872 metri pătraţi, două terenuri şi două autoturisme. Acesta deţine două terenuri cu o suprafaţă de 1.000 de metri pătraţi, achiziţionaţi între anii 2016 şi 2017, iar soţia acestuia deţine un teren de 117 metri pătraţi, cumpărat în anul 2014, potrivit declaraţiei de avere depuse de acesta la Biroul Electoral Central. Cumpănaşu mai deţine şi şase imobile cu o suprafaţă de 872 de metri pătraţi, cumpărate între 2013 şi 2017, iar pe numele soţiei sale se regăseşte un altul de 78 de metri pătraţi. Activele financiare ale acestuia din conturi bancare şi fonduri de investiţii sunt în valoare de 260.862 de lei şi 17.000 de euro. Alexandru Cumpănaşu mai are şi un împrumut de 152.972 de lei către Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei. În ceea ce priveşte datoriile acestuia, acesta are un împrumut de 330.000 de euro al cărui creditor este o persoană fizică şi un altul de 171.000 de lei. Venitul anual al lui Alexandru Cumpănaşu se ridică la suma de 1.132.933 de lei pe an, provenit din salarii, drepturi de autor şi chirii, iar soţia acestuia are un venit anual de 595.826 lei, provenit din salarii, drepturi de autor şi prestări de servicii.

Potrivit declaraţiei de avere, preşedintele Klaus Iohannis (Partidul Național Liberal) deţine împreună cu soţia sa, Carmen Iohannis, două apartamente şi trei case, dobândite între anii 1992 şi 2007. Şeful statului are un cont deschis la BCR cu 250.000 lei şi venituri de la Administraţia Prezidenţială de 165.100 lei şi din închirierea unui imobil – de 35.829 lei. De asemenea, soţia sa are venituri din salariul de profesor de 33.276 lei, iar din chirii, suma de 35.829 lei.

Premierul Viorica Dăncilă (Partidul Social Democrat) are, împreună cu soţul său, Cristinel Dăncilă, două terenuri, unul intravilan şi unul agricol, dobândite în 2000 şi în 2015, precum şi două apartamente şi două case de vacanţă. Viorica Dăncilă mai deţine un autoturism marca Volkswagen Passat cumpărat în 2014 şi bijuterii din aur: inele, cercei, pandantive, brăţări şi broşe, achiziţionate în 2017, în valoare de 5.000 euro. Premierul are deschise 13 conturi, depozite bancare, unul fiind fond de investiţii pensii private în lei, în valoare de 518.218 de lei, respectiv 57.615 euro şi 18.233 dolari. Ea a obţinut de la Secretariatul General al Guvernului veni­turi de 142.519 de lei din activitatea de premier, iar de la Parlamentul European a obţi­nut 32.628 euro. Soţul său, Cristinel Dăncilă, a obţinut venituri de 325.949 de lei de la OMV Petrom Piteşti.

Dan Barna (Alianța USR – PLUS) deţine un teren de 1.252 metri pătraţi dobândit în 2016, iar împreună cu Olguţa Dana Totolici are trei apartamente dobândite în perioada 2007 – 2014. De asemenea, Barna are 13 conturi, depozite bancare şi fonduri de investiţii, inclusiv pensii private în valoare de 1.342.707 lei, 70.674 euro şi 150 dolari. Barna are acţiuni sau părţi sociale la trei societăţi în valoare de 54.516 lei şi două împrumuturi acordate în nume personal în sumă de 28.000 lei, dar şi un credit de 202.000 lei contractat în 2012 şi scadent în 2027. Veniturile din activitatea de deputat ale lui Barna sunt în sumă de 128.044 lei, iar din închirierea unui apartament – 37.427 lei, în timp ce soţia sa are venituri de la Petrom SA Bucureşti în valoare de peste 300.000 de lei annual.

Theodor Paleologu (Partidul Mișcarea Populară) are două terenuri agricole moştenite în 2005 şi o casă de 400 metri pătraţi. Acesta mai deţine cinci conturi şi depozite bancare de 189.418 lei şi 32.072 euro. Veniturile de la Fundaţia Paleologu sunt de 8.424 lei, la acestea adăugându-se venituri din activităţi independente de 108.113 lei şi din arendă – 23.625 lei.

Kelemen Hunor (UDMR) deţine, împreună cu soţia, şase terenuri intravilane şi agricole şi patru case dobândite în perioada 2000-2017. El mai are un autoturism Ford Fiesta din 2004, tablouri de artişti contemporani în valoare de 6.000 euro, precum şi cinci conturi, depozite bancare şi fonduri de investiţii în sumă de 216.082 lei şi 500 euro, dar şi un credit contractat în 2017 în valoare de 152.580 lei. Candidatul UDMR are venituri din indemnizaţia de deputat şi de la partid în sumă de 222.636 lei, iar soţia sa are venituri din salariu de 52.691 lei şi din alocaţia pentru copii de 9.564 lei.

Mircea Diaconu (independent susținut de alianța ALDE – Pro România) are, împreună cu soţia, cinci terenuri intravilan, un apartament, două case de locuit, o casă de vacanţă şi un grajd dobândite în perioada 1974 – 2016. El are trei autoturisme – Citroen Mehari, Aro10 şi Smart – din 1971, 1996 şi, respectiv, 2001. Diaconu mai are şi patru conturi bancare în sumă de 26.516 lei şi 113.340 euro. Veni­turile obţinute de Mircea Diaconu sunt din pensii – 95.154 lei, din mandatul de europarlamentar – 150.913 euro şi 244.527 lei, precum şi din drepturi de autor – 2.200 lei. Soţia sa, Diana Diaconu, are venituri de la Teatrul Nottara de 48.448 lei.

Directorul Circului Bucureşti, Marian Stanoevici, candidat independent la alegerile prezidenţiale, nu are o locuinţă trecută în declaraţia de avere dar spune că deţine o motocicletă şi o maşină, potrivit documentului prezent pe site-ul BEC. La secţiunea bani Stanoevici prezintă trei sume modeste, respectiv trei conturi, toate deschise în anul 2018, cu sumă totală de aproximativ 200.000 de lei. În 2018 el a primit în total drept salariu 85.795 de lei iar din alte activităţi, precum actorie, 23.700 de lei, şi consultanţă artistică, 95.200 de lei.