Au început lucrările la capela mortuară din comuna Galda de Jos: O să fie amplasată pe un teren de 550 de metri pătrați: ,,Spațiu funcțional, civilizat și adecvat”

Primăria Galda de Jos a anunțat începerea lucrărilor pentru capela mortuară care o să fie amplasată în satul Cetea.

Potrivit administrației locale, imobilul urmează să fie amplasat pe un teren de 550 metri pătrați, în zona cimitirului din satul Cetea. Primăria Galda de Jos transmite că prin această investiție se dorește să se asigure un spațiu funcțional, civilizat și adecvat.

Anunțul a fost făcut pe o rețea de socializare de Primăria Galda de Jos:

,,A început execuția lucrărilor de construcții pentru Capela mortuară din satul Cetea. Prin edificarea acestei capele, ne dorim să asigurăm încă un spațiu funcțional, civilizat și adecvat pentru desfășurarea serviciilor religioase și aducerea ultimului omagiu celor plecați în neființă.

Capela va fi amplasată pe un teren de 550 de metri pătrați, în zona cimitirului din satul Cetea.

Vă mulțumim pentru răbdare și sprijin ! Împreună, construim o comunitate mai bună”, se arată în mesajul publicat de administrația locală.

Secțiune Știri sub articolul principal

