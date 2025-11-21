Atenție șoferi! Restricții de trafic pe Valea Oltului timp de o lună. Ce se întâmplă în minivacanța de 1 decembrie
Atenție șoferi! Restricții de trafic pe Valea Oltului timp de o lună. Ce se întâmplă în minivacanța de 1 decembrie
Începând de vineri, 21 noiembrie 2025, pe DN 7, între kilometrii 200+500 și 201+500, în afara orașului Călimănești, județul Vâlcea, intră în vigoare restricții de circulație. Măsurile sunt necesare pentru lucrările de întreținere la viaductul Cârligu Mic, o zonă cu trafic intens și intervenții tehnice periodice.
Pe durata lucrărilor, circulația va fi dirijată alternativ pe un singur sens de mers, prin piloți de trafic și semaforizare, atât ziua, cât și noaptea, până pe 19 decembrie 2025, potrivit Centrului Infotrafic din cadrul IGPR.
Perioade fără restricții
Pentru a nu afecta fluxul de turiști în minivacanța de sfârșit de noiembrie, CNAIR și IGPR au anunțat că între 28 noiembrie și 1 decembrie nu vor fi instituite restricții. Ziua de 1 decembrie va fi cu trafic normal, fără semafoare sau opriri, pentru a facilita deplasările către stațiuni și pentru sărbătorirea Zilei Naționale.
Autoritățile recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență, să respecte indicațiile piloților de trafic și ale semafoarelor temporare și să își planifice rutele din timp. Este indicată și folosirea aplicațiilor de navigație pentru a monitoriza în timp real coloanele și eventualele întârzieri.
