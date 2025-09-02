Atenție, șoferi! Lucrări de reparații pe A10 Sebeș–Turda: Circulația va fi restricționată pe mai multe tronsoane, între 3 și 6 septembrie

Atenție, șoferi! Lucrări de reparații pe autostrada A10 Sebeș–Turda: Circulația va fi restricționată pe mai multe tronsoane, între 3 și 6 septembrie 2025, iar traficul se va desfășura doar pe o singură bandă

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj a anunțat instituirea unor restricții de circulație temporare pe autostrada A10 Sebeș–Turda, pentru desfășurarea lucrărilor de reparații la îmbrăcămintea asfaltică. Măsurile vor fi valabile în perioada 3 – 6 septembrie 2025, iar șoferii care tranzitează zona Sebeș, județul Alba, sunt rugați să manifeste atenție sporită.

Programul restricțiilor este următorul:

-Miercuri, 3 septembrie 2025: între orele 07:00 – 18:00, pe breteaua 4 Nod Rutier Sebeș (km 1+300 – km 2+200), banda 1 va fi închisă, circulația se va desfășura pe banda 2;

-Joi, 4 septembrie 2025: între orele 07:00 – 18:00, pe A10, calea 1, între km 0+000 – km 0+870, banda 1 va fi restricționată, traficul fiind deviat pe banda 2;

-Vineri, 5 septembrie 2025: între orele 07:00 – 18:00, pe calea 1, între km 0+870 – km 1+200, se va închide banda 1, circulația urmând să se desfășoare pe banda 2;

-Sâmbătă, 6 septembrie 2025: între orele 07:00 – 16:00, pe calea 1, între km 1+700 – km 2+400, banda 1 va fi restricționată, traficul fiind deviat pe banda 2.

Reprezentanții DRDP Cluj recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară amplasată în zonă, pentru evitarea oricăror incidente.

