Atenție! IZVOR de utilitate publică din Alba Iulia la limita de potabilitate: Precizările reprezentanților Primăriei

IZVOR de utilitate publică din Alba Iulia la limita de potabilitate: Precizările reprezentanților Primăriei

În cursul lunii februarie 2026, Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică Alba, a examinat probe de apă de la cele trei izvoare de utilitate publică din Municipiul Alba Iulia.

Pe baza contractului dintre Direcția de Sănătate Publică Alba și Primăria Municipiului Alba Iulia se realizează supravegherea permanentă a acestor surse de apă în ce privește încadrarea privind potabilitatea apei, a precizat, miercuri, 25 martie 2026, Primăria Alba Iulia.

Rezultatele obținute sunt următoarele:

1. Izvorul situat pe str. Turnătoriei, cartierul Bărăbanț, apa se încadrează în parametri de potabilitate stabiliți și poate fi consumată.

2. Izvorul de pe str. Marcus Aurelius este la limita de potabilitate, având indicatori de poluare vechi. Apa poate fi consumată de către persoane tinere/adulte, fără patologie gastro-intestinală.

3. Izvorul situat pe str. Scărișoara cartier Micești, apa se încadrează în parametri de potabilitate stabiliți și poate fi consumată.

„Recomandăm evitarea folosirii de către copii și persoane vârstnice.

Trimestrial se vor recolta probe de apă de la cele trei surse, urmând ca rezultatele de laborator obținute să fie aduse la cunoștința populației prin Comunicate de presă emise de către Primăria Municipiului Alba Iulia”, au precizat reprezentanții administrației locale.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

