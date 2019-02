Atelier pentru copii și dezbatere la Alba Iulia cu Victoria Pătrașcu, una dintre autoarele volumului Nesupusele

Asociația Forum Apulum și Centrul Rațiu pentru Democrație invită tinerii din Alba Iulia, sâmbătă, 16 februarie, ora 17.00, la sediul asociației (Str. Regina Maria, nr. 18), la o întâlnire cu Victoria Pătrașcu, scriitoare de literatură pentru copii și una dintre cele 5 autoare ale volumului Nesupusele, ce spune poveștile a 100 de femei remarcabile din România.

În prima parte a evenimentului, copiii cu vârsta între 10-15 ani sunt invitați să se alăture unui atelier în cadrul căruia vor lucra cu Keszeg Ágnes, una dintre cele 12 ilustratoare care au contribuit la partea grafică a volumului. Ulterior va avea loc o discuție alături de Victoria Pătrașcu despre ce înseamnă să fii femeie și, mai ales, ce înseamnă, de fapt, să ai succes; cât de bine este să fii o femeie nesupusă, ce meserii sunt potrivite pentru femei, de unde vine sămânța nesupunerii și ce poate ea rodi. Evenimentele sunt organizate cu susținerea Rațiu Family Chariatble Foundation. Înscrierea la atelierul dedicat copiilor se poate face AICI

Victoria Pătrașcu are o experienţă de peste un deceniu ca redactor în presa scrisă, radio şi televiziune, iar din 2007 se ocupă de conceperea şi susţinerea de proiecte educaţionale destinate, în mare parte, copiilor. A fost inclusă, alături de alţi autori români contemporani de literatură pentru copii, în antologiile Bookătăria de texte şi imagini, I și II, editate de Clubul Ilustratorilor în 2009. În 2007 îi apare culegerea de povești Stejarul pitic, cel mai bun tătic (Editura Cartea Copiilor), ilustrată de Livia Coloji, carte finalistă a Galei Bun de Tipar la categoria Cea mai bună carte pentru copii. În 2015, publică la Editura Cartea Copiilor Ela cea fără de cuvinte, carte selectată în catalogul The Withe Ravens, una dintre cele mai prestigioase selecții de carte pentru copii din lume. În 2017, apare ediția a II-a a poveștii Ziua în care a fugit Somnul (Editura Cartea Copiilor), ilustrații Agnes Keszeg, carte care intră în selecția ”Cele mai frumoase cărți din România”. În același an, îi apare ”Ooooo poveste de iubire”, la Editura Cartier, Republica Moldova. La sfârșitul anului 2017, alături de alți scriitori cunoscuți – Adina Rosetti, Laura Grunberg, Iulia Iordan – pune bazele Asociației Scriitorilor de Literatură pentru Copii și Adolescenți -”De Basm”.

Nesupusele sunt femei “de succes” în sensul obișnuit al termenului, dar şi într-un sens mai generos, în care reuşita înseamnă diplomaţie, adaptare asumată la vremuri, empatie, grijă cotidiană pentru aproape, implicare, discreție, coloană vertebrală, modestie, tandreţe, răbdare.