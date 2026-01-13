Atac asupra ministrului Radu Miruță după ultimele declarații: „Să îl detașăm pe noul Rambo de la Apărare în Groenlanda!”

Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor (PSD), îl atacă dur pe actualul șef al ministerului, Radu Miruță, după ultimele declarații ale acestuia din urmă.

. „Să îl detașăm pe noul Rambo de la Apărare în Groenlanda”, a decretat Mihai Fifor.

„USR pare să aibă resurse inepuizabile de neterminați. Atunci când vine vorba de tot felul de catastrofe de indivizi e sac fără fund. De la Moșteanu la Buzoianu, până la briliantul taman înfiletat la Apărare. Un șir de personaje autosuficiente care par convinse că au venit cu fotoliul de ministru de acasă și că România e un laborator de experimente, pe nervii, siguranța și viitorul acestei țări.

Bizarii aceștia chiar au impresia că statul român e o jucărie pe care o pot întoarce pe toate părțile după bunul plac, că instituțiile fundamentale sunt niște cifre în Excel și că sistemul de siguranță națională poate fi tratat ca o firmă de curierat în reorganizare”, a scris Mihai Fifor pe Facebook.

Potrivit lui Mihai Fifor, ideea creșterii vârstei de pensionare în Armată este periculoasă.

„Ideea creșterii vârstei de pensionare în Armată și structurile de ordine publică și siguranță națională din pix, paușal, la „efortul colectiv” din mintea cooperativei lui Bolojan este nu doar cinică, ci profund periculoasă. Este o decizie luată de oameni care n-au purtat niciodată bocanci, n-au stat în poligon, n-au ieșit în misiuni și n-au simțit ce înseamnă presiunea reală a unei arme în mână, în proximitatea unui război.

România nu este într-un context geopolitic normal. Avem 600 de kilometri de frontieră cu un stat aflat în război. Suntem pe flancul estic al NATO. Suntem linia de contact a Alianței cu Federația Rusă. În acest context, să veniți și să spuneți că „soluția” pentru echilibrarea bugetului este să țineți militarii în sistem până la 55, 60 sau 65 de ani sau cât v-o ieși vouă la zar este o dovadă de iresponsabilitate strategică”, a mai spus fostul ministru al Apărării.

