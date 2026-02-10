Actualitate

ASTĂZI | Restricții de circulație pe trei tronsoane de pe Autostrada A1, Sibiu – Deva. Ce lucrări se efectuează

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

ASTĂZI | Restricții de circulație pe Autostrada A1. Ce lucrări se efectuează

Traficul va fi restricționat astăzi pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, pentru efectuarea de diferite lucrări, transmite Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul va fi restricționat astăzi pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, pentru efectuarea de lucrări, astfel:

  • tronson kilometric 275+400 metri – 275+600 metri – circulație restricționată pe a doua bandă, pe sensul Sibiu – Deva, până la ora 14:00, pentru înlocuirea glisierei mediane;
  • tronson kilometric 224 – 254 – restricție mobilă pe banda de urgență și prima bandă, pe ambele sensuri, până la ora 15:00, pentru lucrări de reparație a părții carosabile;
  • tronson kilometric 373 – 372, pe sensul Deva – Sibiu – circulație restricționată pe a doua bandă pentru lucrări de reparații gropi în carosabil, până la ora 16:00.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă în zonele cu restricții, să respecte semnificația semnalizării temporare, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație, semnalizând din timp efectuarea acestei manevre!

