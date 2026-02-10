ASTĂZI | Restricții de circulație pe trei tronsoane de pe Autostrada A1, Sibiu – Deva. Ce lucrări se efectuează
ASTĂZI | Restricții de circulație pe Autostrada A1. Ce lucrări se efectuează
Traficul va fi restricționat astăzi pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, pentru efectuarea de diferite lucrări, transmite Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române.
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul va fi restricționat astăzi pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, pentru efectuarea de lucrări, astfel:
- tronson kilometric 275+400 metri – 275+600 metri – circulație restricționată pe a doua bandă, pe sensul Sibiu – Deva, până la ora 14:00, pentru înlocuirea glisierei mediane;
- tronson kilometric 224 – 254 – restricție mobilă pe banda de urgență și prima bandă, pe ambele sensuri, până la ora 15:00, pentru lucrări de reparație a părții carosabile;
- tronson kilometric 373 – 372, pe sensul Deva – Sibiu – circulație restricționată pe a doua bandă pentru lucrări de reparații gropi în carosabil, până la ora 16:00.
Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă în zonele cu restricții, să respecte semnificația semnalizării temporare, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație, semnalizând din timp efectuarea acestei manevre!
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Impozitul pe proprietate 2026 | Ilie Bolojan: „Stabilirea impozitului pe proprietate bazată pe valoarea de piață nu va determina în mod automat noi majorări”
Ilie Bolojan: „Stabilirea impozitului pe proprietate bazată pe valoarea de piață nu va determina în mod automat noi majorări” Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, 9 februarie 2026, la televiziunea Digi 24, că stabilirea impozitului pe proprietate bazată pe valoarea de piață nu va determina în mod automat noi majorări. „Avem un angajament să aplicăm […]
10 februarie 2026 | 5 apeluri pentru Salvamont Alba în ultimele 24 de ore: Peste 50 de persoane salvate de pe munte în România
5 apeluri pentru Salvamont Alba în ultimele 24 de ore: Peste 50 de persoane salvate de pe munte în România Un număr de 53 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, a transmis, marți, 10 februarie 2026, Dispeceratul Național Salvamont. Dintre persoanele salvate, 21 de persoane au fost transportate […]
GREVĂ GENERALĂ în sănătate: Federația „Solidaritatea Sanitară” din România a notat Guvernul cu privire la intențiile sindicaliștilor
GREVĂ GENERALĂ în sănătate: Federația „Solidaritatea Sanitară” din România a notat Guvernul cu privire la intențiile sindicaliștilor Consiliul de Coordonare al Federației „Solidaritatea Sanitară” din România, întrunit în data de 9 februarie 2026, a decis Notificarea Guvernului privind intenția de a declara greva generală în sectorul sanitar împotriva politicilor economice și sociale ale acestuia. Din […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Impozitul pe proprietate 2026 | Ilie Bolojan: „Stabilirea impozitului pe proprietate bazată pe valoarea de piață nu va determina în mod automat noi majorări”
Ilie Bolojan: „Stabilirea impozitului pe proprietate bazată pe valoarea de piață nu va determina în mod automat noi majorări” Premierul...
10 februarie 2026 | 5 apeluri pentru Salvamont Alba în ultimele 24 de ore: Peste 50 de persoane salvate de pe munte în România
5 apeluri pentru Salvamont Alba în ultimele 24 de ore: Peste 50 de persoane salvate de pe munte în România...
Știrea Zilei
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele A pozitiv si O negativ: ,,Sunt cazuri grave, care au nevoie în continuare de transfuzie de sânge”
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele A pozitiv si O negativ: ,,Sunt cazuri grave, care au nevoie în...
FOTO | Tânăra pianistă Antonia Dogeanu, elevă a Liceului de Arte din Alba Iulia, a obținut Marele Premiu la ediția 2026 a Concursului Național „Prietenii Muzicii” de la Cluj-Napoca: „Mă simt onorată”
Antonia Dogeanu, elevă a Liceului de Arte din Alba Iulia, a obținut Marele Premiu la ediția 2026 a Concursului Național...
Curier Județean
VIDEO | Șapte mandate de percheziție domiciliară în Alba Iulia și Galda de Jos: acțiune cu efective mărite pentru menținerea ordinii și siguranței publice organizată de polițiștii din Alba
Șapte mandate de percheziție domiciliară în Alba Iulia și Galda de Jos: acțiune cu efective mărite pentru menținerea ordinii și...
VIDEO | Tânăr de 19 ani din Aiud REȚINUT după ce a agresat un bărbat pe o stradă din municipiu
Tânăr de 19 ani din Aiud REȚINUT după ce a agresat un bărbat pe o stradă din municipiu Un tânăr...
Politică Administrație
Parc de agrement, construit la Teiuș în zona Centrului pentru Tineret, printr-o finanțare europeană: Zone verzi și de relaxare, amenajarea unui iaz, alei pietonale, mobilier urban ecologic
Parc de agrement, construit la Teiuș în zona Centrului pentru Tineret, printr-o finanțare europeană: Zone verzi și de relaxare, amenajarea...
FOTO | Grădiniță nouă și modernă, construită la Vinerea, lângă Cugir: A fost semnat contractul de lucrări în valoare de peste 6,8 milioane lei
Grădiniță nouă și modernă, construită la Vinerea, lângă Cugir: A fost semnat contractul de lucrări în valoare de peste 6,8...
Opinii Comentarii
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris...
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau Marți, 10...