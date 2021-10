Astăzi, ora 15.00, Sănătatea Cluj – CS Ocna Mureș | Duel între grupări avide de puncte

Tânărul portar Raul Opric (Metalurgistul Cugir) este un adevărat coșmar pentru adversari când este vorba despre lovituri de la 11 metri. Goalkeeperul ce a împlinit 19 ani în 8 iunie are un palmares excelent la nivelul eșalonului terț, apărând 3 din cele 4 lovituri de la 11 metri.

Împrumutat de UTA Arad pentru al doilea sezon consecutiv sub Drăgana, unde a și debutat în Liga a 3-a, Raul Opric a reușit să respingă săptămâna trecută, la Ungheni, în etapa a 6-a a Seriei a 9-a, execuția căpitanului advers Fl. Istrate (min. 77), paradă decisivă în economia derby-ului, întrucât la faza următoare, după câteva zeci de secunde, Șaucă a parafat rezultatul final, 2-1 pentru Metalurgistul. Iar dacă în stagiunea precedentă a împărțit locul între buturi cu Toilă, adunând 10 prezențe, în acest sezon R. Opric este titular, fiind integralist până în prezent.

*Învins o singură dată!

Statistic vorbind, Opric a fost învins o singură dată dintr-o lovitură de pedeapsă dintre cele 4 dictate împotriva propriei echipe. S-a întâmplat campionatul trecut când R. Cristian) a marcat singurul gol al jocului CSO Cugir – CS Hunedoara 0-1, disputat în 17 aprilie. Tot împotriva aceluiași adversar și aceluiași executant și-a început Opric paradele la execuțiile din punctul cu var. În 24 octombrie 2020, la un nebun 3-3 lângă furnale, abia intrat între buturi, cu puțin timp înaintea pauzei, după eliminarea lui Toilă, a scos șutul lui R. Cristian. În etapa următoare, la Dej, în 30 octombrie, a recidivat, la execuția lui Cocian (86), gazdele impunându-se cu 1-0 (gol marcat de Fl. Blaj, 36, direct din corner), acestui bilanț din jocurile oficiale adăugându-se alte trei lovituri de pedeapsă apărate în amicale, rezultând un bilanț de invidiat: 6 din 7!

“Nu este niciun secret. Mă bazez mult pe intuiție, totul ține de reacția de moment. Studiez executantul, după poziția corpului, după modul cum își ia elanul. Îmi place provocarea acelui moment, presiunea maximă, se poate spune că anticipez unde o să fie șutul”, a spus Raul, care se pregătește suplimentar la fiecare antrenament pentru loviturile de la 11 metri, exersând penalty-urile cu Marius Neagu.

*Pe urmele tatălui

Raul este fiul antrenorului Marius Opric, cel ce i-a pregătit pe “roș-albaștri” în trecut, și îi calcă pe urme tatălui, cel ce l-a inspirat în carieră, fiind portar la Corvinul Hundoara, Unirea Alba Iulia sau Minaur Zlatna. A început fotbalul la Simeria, la vârsta de 10 ani, iar la începutul anului 2019 a fost înregimentat de UTA Arad, unde a apărat la nivelul juniorilor A, făcând parte și din lotul lărgit cu care “Bătrâna Doamnă” a promovat în Liga 1.

“Exemplul tatălui meu m-a determinat să joc fotbal și să aleg să fiu portar. Mi-a inspirat de mic. Nu l-am avut antrenor oficial, dar îmi dă foarte multe sfaturi și bineînțeles că lucrăm mult acasă pentru a învăța, a acumula și a desluși din tainele acestui post“, a mai adăugat Opric junior.

*Tinerețea îi joacă feste

Calitățile sale l-au propulsat și la loturile reprezentative de juniori, Under 17, Under 18 sau Under 19, înainte de declanșarea pandemiei. Pe de altă parte tinerețea și lipsa de experiență îi joacă feste, cum a fost de pildă la Ungheni, unde a greșit flagrant în prma repriză, când a scăpat în plasă o banală centrare trimisă de Fl. Istrate (min. 38, când s-a restabilit egalitatea).

“A fost o lipsă de concentrare la o minge ușoară, eram mult prea sigur. Când greșesc fac tot posibilul să îmi revin, să nu cad psihic, să nu capotez. Vreau imediat să remediez eroarea, să încerc să îmi ajut echipa”, a explicat Raul, al cărui model este germanul Marc-André ter Stegen (29 de ani), ce apără la Barcelona din 2014.

