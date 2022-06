Artistul latin J Balvin revine în România la ediția Untold din 2022

Cartea de vizită a lui J Balvin este una impresionantă: este câștigător a trei premii Grammy, este omul din spatele celui mai urmărit videoclip al unui artist latino din toate timpurile pe platforma YouTube și este unul dintre cei mai ascultați artiști de pe planetă.

La mai puțin de două luni de cel mai așteptat festival de muzică din Europa, UNTOLD, organizatorii vin cu un nume mare de pe scena internațională a muzicii, artistul columbian J Balvin. Melodiile lui au miliarde de vizualizări pe toate platformele de muzică, iar în vară, hituri precum Tranquilla, Mi gente, Ay Vamos și multe altele se vor auzi live pe stadionul Cluj Arena, casa festivalului UNTOLD.

J Balvin e un global icon, un artist care a contribuit într-un mod unic la promovarea culturii latino, așa cum nimeni nu a reușit până acum să o facă.

A crescut ascultând Metallica și Nirvana, iar pasiunea pentru reggaeton a apărut după ce l-a descoperit pe Daddy Yankee. La vârsta de 19 ani, împreună cu bunul său prieten, David Rivera Mazo, J Balvin a început să cânte pe străzile din Medellin, iar în 2009 a semnat primul contract cu EMI Columbia, cu care a lansat single-ul “Ella Me Cautivo”. A fost momentul în care J Balvin a devenit vizibil, iar din acest punct a avut un parcurs incredibil internațional. „Ay Vamos” este piesa care i-a adus primul premiu Latin Grammy la categoria Best Urban Song, clipul oficial al piesei fiind desemnat cel mai urmărit videoclip al unui artist latino din toate timpurile, cu peste 1,8 miliarde de vizualizări. Anul 2015 i-a adus patru premii la cele mai importante categorii în cadrul Premios Lo Nuestro și trei trofee Billboard Latin Music Awards. Artistul a avut colaborări importante de-a lungul carierei lui, Cardi B, Dua Lipa, Black Eyed Peas, Ed Sheeran, Rosalia și mulți mulți alții.

*J Balvin este unul dintre cei mai ascultați artiști de pe planetă

J Balvin a fost primul artist latino care a primit Discul de Diamant pentru vânzări record. În 2017, artistul din Medellin a lansat unul dintre cele mai mari succese din istoria reggaeton-ului; single-ul „Mi Gente” a fost No 1 în chart-ul Spotify Global, clip-ul oficial al piesei a depășit 3 miliarde de vizualizări pe platforma YouTube. Un an mai târziu, în 2018, J Balvin a lansat alături de Cardi B și Bad Bunny single-ul „I Like It”, cu care a ajuns pe locul 1 în mai multe țări ale lumii, inclusiv în clasamentul oficial al Statelor Unite, Billboard Hot 100.

Gigantul Spotify a declarat că piesa este un alt mare succes al columbianului J Balvin, având peste 1,3 miliarde de stream-uri. Este unul dintre artiștii care a reușit să transforme genul reggaeton într-un fenomen mainstream cu fiecare material discografic lansat. Și albumul „Vibras” a fost cel mai ascultat album latino din toate timpurile, în primele 24 de ore înregistra un număr de 16,6 milioane de stream-uri și debuta direct pe locul 1 în U.S. Top Latin Albums Chart.

*“The boy from Medellin” documentarul despre J Balvin

“It’s Not About the Language, It’s About the Vibes!”, aceasta este declarația făcută de artistul columbian a cărui muzică este ascultată și de cei care nu-i vorbesc limba. Crede în muzica lui, este recunoscător pentru lucrurile simple din viață, iar acest lucru l-a făcut public în documentarul „The Boy from Medellín”. J Balvin este un artist care are un respect deosebit pentru comunitatea latino din care provine, în anul 2015 și-a anulat concertul din cadul finalei Miss USA ca formă de protest împotriva declarațiilor rasiste la adresa imigranților, făcute de președintele Statelor Unite de la aceea vreme, Donald Trump. Acest gest i-a atras simpatia întregii lumi. Publicația Rolling Stone a numit albumul “Oasis”, lansat în 2019, în colaborare cu Bad Bunny, “Best Latin Albums of 2019”, materialul discografic fiind nominalizat în 2020 la premiile Grammy la categoriile Best Latin Rock, Best Urban și Best Alternative Album.

“Băiatul din Medellin” cu 34 de tatuaje este implicat și în campania de luptă împotriva violenței asupra femeilor, luptă pentru cauza imigranților și este considerat artistul cu cea mai importantă contribuție în promovarea muzicii latino, fiind supranumit “The Prince of Modern Reggaeton”.

La UNTOLD 2022 îi vei putea vedea pe David Guetta, Don Diablo, Hardwell, Alok, Morten, Kygo, Steve Aoki, Lost Frequences, Tujamo, Paul Kalkbrenner, Above andBeyond, Borgore, Dub FX & Woodnote și mulți alții. Detalii pe untold.com.

Festivalul UNTOLD va avea loc în perioada 4-7 august la Cluj-Napoca.

Lucian Danciu