Aproape 200 metri cubi de lemne, în valoare de peste 67.000 lei, confiscați de polițiștii din Alba: Acțiune cu Garda Forestieră Cluj pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori
Aproape 200 metri cubi de lemne, în valoare de peste 67.000 lei, au fost confiscați de polițiștii din Alba, în urma unei acțiuni cu Garda Forestieră Cluj pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori.
Potrivit IPJ Cluj, la data de 14 ianuarie 2026, Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat o acțiune, cu efective mărite, pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori, precum și a faptelor ilegale asociate din exploatarea, circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea materialului lemnos.
La acțiune, alături de polițiști, au participat lucrători din cadrul Gărzii Forestiere Cluj.
În cadrul acțiunii, au fost efectuate 17 controale privind proveniența, depozitarea transportul și valorificarea de material lemnos, au fost aplicate 53 de sancțiuni contravenționale, majoritatea la Legea 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, în valoare totală de 13.200 de lei.
Totodată, a fost confiscată cantitatea de 196,31 metri cubi de material lemnos, în valoare de 67.829 de lei.
