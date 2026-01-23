APEL UMANITAR pentru Carla, o fetiță de 12 ani din Alba, cu multiple afecțiuni, care are nevoie de investigații și tratamente costisitoare: ,,Este o povară greu de dus singuri în fața suferinței ei”

Carla, fetița de 12 ani din Alba, diagnosticată cu multiple afecțiuni, are din nou nevoie de sprijinul oamenilor cu suflet mare. Micuța trebuie să ajungă în luna martie la Londra pentru investigații complexe și dureroase, urmând o intervenție chirurgicală sau un tratament costisitor de 12.000 lei pe lună.

Familia Carlei nu mai poate susține financiar tratamentul și analizele fiicei lor și cer ajutorul oamenilor, pentru ca fetița să aibă șansa la o viață fără durere.

Detalii pentru donații:

,,ASOCIAȚIA COPII CU NEVOI SPECIALE BLAJ”, CUI/CIF 41265285, IBAN RO23BTRLRONCRT0501199601, e-mail [email protected].

Prin BTpay la nr 0771076862

Prin revolut 0769288220”

,,Dumnezeu lucrează prin oameni, iar astăzi… am nevoie de inima voastră.

Vă scriu cu mâna tremurând pe telefon și cu ochii ațintiți spre copilul meu, care luptă în fiecare secundă cu un destin mult prea crud. Zilele trecute v-am împărtășit povestea noastră, nu pentru a ne plânge, ci pentru a vă arăta că am ajuns la capătul drumului pe care îl puteam parcurge singuri.

Ani de zile am mers prin spitale, vara trecută de două ori in Italia, în decembrie în Londra, am strâns din dinți și am plătit tot ce am putut, gândindu-mă că sunt alții și mai necăjiți. Dar astăzi, viața fiicei mele atârnă de un fir de ață atât de subțire, încât simt că se rupe sub ochii mei.

​Nu este doar autism. Nu este doar o boală de reflux severă și o esofagită eozinofilică care îi macină esofagul. Este o boală genetică atât de rară încât doar 38 de suflete din întreaga lume o poartă. Este o dietă care îi interzice aproape tot ce înseamnă „gustul copilăriei”. Este o suferință pe care niciun părinte nu ar trebui să o vadă în ochii propriului copil.

În martie, inima ni se strânge pentru fetița noastră: ne întoarcem la Londra pentru investigații complexe și dureroase, esențiale pentru a-i decide viitorul. Costurile se ridică la peste 7000 lire.

Ne aflăm la răscrucea dintre o operație de fundoplicatură și un tratament vital, dar epuizant financiar, de 12.000 RON lunar.

​Este o povară greu de dus singuri în fața suferinței ei, dar avem speranța că, alături de oameni cu suflet, nicio barieră nu este de netrecut pentru viața ei. Orice sprijin ne aduce mai aproape de salvarea ei.

Vă rog, nu ca pe niște străini, ci ca pe niște părinți, frați sau prieteni: ajutați-mă să nu îmi las fiica să se stingă puțin câte puțin. Un gest mic, cât prețul unei cafele, adunat de la mulți oameni cu suflet, poate face un miracol.

​Dacă puteți dona, vă lăsăm datele. Dacă nu, vă rugăm din adâncul sufletului să distribuiți acest mesaj. Poate ajunge la cineva care poate schimba destinul unui copil care vrea doar… să trăiască fără durere.

​O mamă se roagă, o fiică luptă. Vă mulțumim că sunteți răspunsul la rugăciunile noastre”, transmite mama Carlei.

