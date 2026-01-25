ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 25 ianuarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 25 ianuarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 25 ianuarie 2026 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.
*Spitalul Municipal Blaj – 1 (un) post de medic specialist /primar în specialitatea pediatrie, normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămană, perioadă nedeterminată în cadrul secției pediatrie a Spitalului Municipal Blaj.
Conditii specifice prevazute în fișa postului:
-Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de medic confirmat în specialitatea pediatrie
-Cerinte specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor, certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.
Relatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul RUNOS din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].
*Liceul Tehnologic “Ion D. Lăzărescu” , cu sediul în Cugir, str. Victoriei, nr. 9, judeţul Alba, organizează în baza HG nr.1336/2022 concurs pentru ocuparea a funcției de execuție vacante unice de natură contractuală .
1. Nivelul postului: executie
2. Denumirea postului: paznic, post vacant, pe perioadă nedeterminată.
3. Scopul principal al postului: personal nedidactic
4. Numărul de posturi: 1, Norma întreagă, timp de lucru: de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării postului UNIC de: PAZNIC
1. Studii : profesionale/generale/medii;
2. Atestat pentru exercitarea profesiei de agent pază/agent de securitate
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): NU
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: NU
5. Vechime: nu este cazul.
Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la secretariatul instiuţiei, strada Victoriei, nr. 9, loc. Cugir, jud. Alba, în perioada 15.01.2026 – 30.01.2026. Informaţii se pot obţine la secretariatul instituției, tel. 0728957359.
*COMUNA GÂRBOVA – 1 post contractual șofer
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Gârbova, judeţul Alba sau la telefon 0741249557.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Paul Tomiță, ardeleanul „neaoș” de la Pianu care a promovat golful în România comunistă: Povestea profesorului de golf care a înființat primul club și teren de golf din țară
FOTO | Paul Tomiță, ardeleanul „neaoș” de la Pianu care a promovat golful în România comunistă: Povestea profesorului de golf care a înființat primul club și teren de golf din țară Golful nu este printre sporturile preferate de români. Este perceput, mai degrabă, un sport scump, destinat elitelor. În plus, a avut „ghinionul” de a […]
VIDEO | Prezență INEDITĂ la Alba Iulia, de Mica Unire: Bianca Gavrilă, deputata POT de Alba, la manifestările din 24 ianuarie. ,,Acest eveniment sărbătorește faptul că strămoșii noștri au avut curajul să se unească”
Prezență INEDITĂ la Alba Iulia, de Mica Unire: Bianca Gavrilă, deputata POT de Alba, la manifestările din 24 ianuarie. ,,Acest eveniment sărbătorește faptul că strămoșii noștri au avut curajul să se unească” Prezență inedită sâmbătă la Alba Iulia, de 24 ianuarie 2026, la 167 de ani de la Mica Unire. La eveniment a participat nimeni […]
APEL UMANITAR pentru Carla, o fetiță de 12 ani din Alba, cu multiple afecțiuni, care are nevoie de investigații și tratamente costisitoare: ,,Este o povară greu de dus singuri în fața suferinței ei”
APEL UMANITAR pentru Carla, o fetiță de 12 ani din Alba, cu multiple afecțiuni, care are nevoie de investigații și tratamente costisitoare: ,,Este o povară greu de dus singuri în fața suferinței ei” Carla, fetița de 12 ani din Alba, diagnosticată cu multiple afecțiuni, are din nou nevoie de sprijinul oamenilor cu suflet mare. Micuța […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ianuarie 2026, una dintre cele mai friguroase luni de început de an în România: „Sunt posibile în viitor și temperaturi în jurul a -30 de grade”
Ianuarie 2026, una dintre cele mai friguroase luni de început de an în România Până acum, luna ianuarie a anului...
Piața imobiliară 2026 | Ce obligații noi vor impune autoritățile dezvoltatorilor de locuințe
Ce obligații noi vor impune autoritățile dezvoltatorilor de locuințe Noi obligații dezvoltatorilor rezidențiali din Rom\nia, după ce a crescut numărul...
Știrea Zilei
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 25 ianuarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 25 ianuarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
FOTO | Paul Tomiță, ardeleanul „neaoș” de la Pianu care a promovat golful în România comunistă: Povestea profesorului de golf care a înființat primul club și teren de golf din țară
FOTO | Paul Tomiță, ardeleanul „neaoș” de la Pianu care a promovat golful în România comunistă: Povestea profesorului de golf...
Curier Județean
Ce cursuri de prim-ajutor organizează Crucea Roșie Română Filiala Alba la începutul anului 2026
Cursuri de prim-ajutor organizate de Crucea Roșie Română Filiala Alba la începutul anului 2026 Crucea Roșie Română Filiala Alba organizează...
FOTO | Peste 10.000 de euro strânși în mai puțin de 2 săptămâni pentru un tânăr de 38 de ani, din Ghețar-Gârda de Sus, care suferă de o boală gravă: „Lupta sa pentru viață poate continua cu sprijinul unor oameni cu suflet mare”
Peste 10.000 de euro strânși în mai puțin de 2 săptămâni pentru un tânăr de 38 de ani, din Ghețar-Gârda...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
25 ianuarie: Sunt sărbătoriți Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Ierarh Bretanion, episcopul Tomisului
25 ianuarie: Sunt sărbătoriți Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Ierarh Bretanion, episcopul Tomisului Rugăciunea la Grigorie Teologul este una dintre...
25 ianuarie – Ziua Internațională a Persoanelor Rebele: Trezește rebelul din tine!
25 ianuarie – Ziua Internațională a Persoanelor Rebele: Trezește rebelul din tine! Data de 25 ianuarie marchează Ziua Internațională a...