ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 25 ianuarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 25 ianuarie 2026 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Spitalul Municipal Blaj – 1 (un) post de medic specialist /primar în specialitatea pediatrie, normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămană, perioadă nedeterminată în cadrul secției pediatrie a Spitalului Municipal Blaj.

Conditii specifice prevazute în fișa postului:

-Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de medic confirmat în specialitatea pediatrie

-Cerinte specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor, certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul RUNOS din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].

*Liceul Tehnologic “Ion D. Lăzărescu” , cu sediul în Cugir, str. Victoriei, nr. 9, judeţul Alba, organizează în baza HG nr.1336/2022 concurs pentru ocuparea a funcției de execuție vacante unice de natură contractuală .

1. Nivelul postului: executie

2. Denumirea postului: paznic, post vacant, pe perioadă nedeterminată.

3. Scopul principal al postului: personal nedidactic

4. Numărul de posturi: 1, Norma întreagă, timp de lucru: de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării postului UNIC de: PAZNIC

1. Studii : profesionale/generale/medii;

2. Atestat pentru exercitarea profesiei de agent pază/agent de securitate

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): NU

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: NU

5. Vechime: nu este cazul.

Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la secretariatul instiuţiei, strada Victoriei, nr. 9, loc. Cugir, jud. Alba, în perioada 15.01.2026 – 30.01.2026. Informaţii se pot obţine la secretariatul instituției, tel. 0728957359.

*COMUNA GÂRBOVA – 1 post contractual șofer

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Gârbova, judeţul Alba sau la telefon 0741249557.

