Andrei Rațiu, performanță remarcabilă: Jucătorul din Alba a fost ales în echipa sezonului în Conference League

Andrei Rațiu, fundașul dreapta al lui Rayo Vallecano, a fost inclus în cea mai bună echipă a sezonului în Conference League.

Chiar dacă Rayo Vallecano a fost învinsă de Crystal Palace în ultimul act, cei de la UEFA au apreciat evoluțiile avute de apărătorul român pe durata competiției.

Astfel, Rațiu se regăsește în banda dreaptă a apărării în echipa sezonului aleasă de UEFA. Fundașul dreapta a jucat 12 meciuri în Conference League în acest sezon și a marcat un gol. Reușita a fost în remiza de pe terenul lui Hacken, 2-2, meci care s-a desfășurat în faza ligii, notează GSP.ro.

Echipa sezonului în Conference League: Henderson (Crystal Palace) – Rațiu (Rayo), Lejeune (Rayo), Lacroix (Crystal Palace), P. Henrique (Șahtior) – Smit (AZ), Wharton (Crystal Palace), Isi Palazon (Rayo) – Sarr (Crystal Palace), Mouandilmadji (Samsunspor), Godo (Strasbourg)

