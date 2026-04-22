FOTO | Un sat unit pentru viitor: Copiii din Lunca Mureșului au plantat flori și pomi pe străzile din comună. ,,Comunitatea prinde rădăcini în inimile oamenilor”

Un sat unit pentru viitor: Copiii din Lunca Mureșului au plantat flori și pomi pe străzile din comună. ,,Comunitatea prinde rădăcini în inimile oamenilor”
Într-o lume în care adesea auzim despre granițe, diferențe și distanțe, există locuri în care oamenii aleg să construiască punți. Un astfel de exemplu este proiectul Verde pentru viitor, care a reușit să aducă împreună întreaga comunitate din comuna Lunca Mureșului – școala, biserica, primăria, ONG-urile și, mai ales, oamenii satului. Un proiect care nu a însemnat doar activități, ci emoție, implicare și speranță.
Totul a prins viață prin mâinile celor mai mici membri ai comunității.
Copiii, au ieșit în sat pentru a-l înfrumuseța. Au plantat flori și pomi, care, asemenea lor, vor crește și vor dăinui în timp. Fiecare groapă săpată, fiecare rădăcină acoperită cu grijă a fost un gest de iubire pentru locul pe care îl numesc „acasă”.
Dar poate cel mai emoționant moment a fost Târgul EcoComunitar – un eveniment care a unit generații și suflete. De la mic la mare, oamenii au participat cu inima deschisă: unii au adus produse realizate cu trudă și pricepere, alții au venit să cumpere și să susțină inițiativa.
Nu a fost doar un târg, ci o sărbătoare a solidarității. Iar gestul care a dat sens întregii acțiuni a fost destinația fondurilor: o cauză caritabilă, pentru cei care au cea mai mare nevoie de sprijin.
Impresionant a fost și curajul și implicarea copiilor, inclusiv a celor de grădiniță. Cu pași mici, dar hotărâți, au mers din poartă în poartă, împărțind pliante locuitorilor satului. În ele, au așternut idei simple, dar esențiale despre reciclare, compost și grija față de natură. Au devenit, fără să știe, adevărați ambasadori ai schimbării.
Acest proiect nu este doar despre ecologie. Este despre oameni. Despre cum o comunitate poate deveni mai puternică atunci când lucrează împreună. Despre cum educația, credința și implicarea civică pot crea un viitor mai curat, mai bun și mai unit.
