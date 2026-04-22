FOTO | Un sat unit pentru viitor: Copiii din Lunca Mureșului au plantat flori și pomi pe străzile din comună. ,,Comunitatea prinde rădăcini în inimile oamenilor”

Ioana Oprean

Într-o lume în care adesea auzim despre granițe, diferențe și distanțe, există locuri în care oamenii aleg să construiască punți. Un astfel de exemplu este proiectul Verde pentru viitor, care a reușit să aducă împreună întreaga comunitate din comuna Lunca Mureșului – școala, biserica, primăria, ONG-urile și, mai ales, oamenii satului. Un proiect care nu a însemnat doar activități, ci emoție, implicare și speranță.

Totul a prins viață prin mâinile celor mai mici membri ai comunității.

Copiii, au ieșit în sat pentru a-l înfrumuseța. Au plantat flori și pomi, care, asemenea lor, vor crește și vor dăinui în timp. Fiecare groapă săpată, fiecare rădăcină acoperită cu grijă a fost un gest de iubire pentru locul pe care îl numesc „acasă”.

Dar poate cel mai emoționant moment a fost Târgul EcoComunitar – un eveniment care a unit generații și suflete. De la mic la mare, oamenii au participat cu inima deschisă: unii au adus produse realizate cu trudă și pricepere, alții au venit să cumpere și să susțină inițiativa.

Nu a fost doar un târg, ci o sărbătoare a solidarității. Iar gestul care a dat sens întregii acțiuni a fost destinația fondurilor: o cauză caritabilă, pentru cei care au cea mai mare nevoie de sprijin.

Impresionant a fost și curajul și implicarea copiilor, inclusiv a celor de grădiniță. Cu pași mici, dar hotărâți, au mers din poartă în poartă, împărțind pliante locuitorilor satului. În ele, au așternut idei simple, dar esențiale despre reciclare, compost și grija față de natură. Au devenit, fără să știe, adevărați ambasadori ai schimbării.

Acest proiect nu este doar despre ecologie. Este despre oameni. Despre cum o comunitate poate deveni mai puternică atunci când lucrează împreună. Despre cum educația, credința și implicarea civică pot crea un viitor mai curat, mai bun și mai unit.

Știri recente din categoria Cultură Educație

Cultură Educație

FOTO | ,,Prietenii necuvântători” – educație prin joc și empatie la Grădinița „Scufița Roșie” din Alba Iulia. Moment artistic și probe diverse între 9 echipaje de la grădinițe din municipiu

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

22 aprilie 2026

De

,,Prietenii necuvântători” – educație prin joc și empatie la Grădinița „Scufița Roșie” din Alba Iulia. Moment artistic și probe diverse între 9 echipaje de la grădinițe din municipiu Grădinița cu Program Prelungit „Scufița Roșie” din Alba Iulia a organizat miercuri, 22 aprilie 2026, cea de-a IV-a ediție a concursului local „Prietenii necuvântători”, un eveniment educațional dedicat […]

Citește mai mult

Cultură Educație

7 aprilie 2026 | Expoziția „Episcopatul lui Vasile Moga (1811–1845). O reevaluare documentară”, vernisată la Sebeș

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 săptămâni

în

6 aprilie 2026

De

Expoziția „Episcopatul lui Vasile Moga (1811–1845). O reevaluare documentară”, vernisată la Sebeș Marți, 7 aprilie 2026, începând cu ora 18.00, în spațiul expozițional al Primăriei Municipiului Sebeș va avea loc vernisajul expoziției temporare „Episcopatul lui Vasile Moga (1811–1845). O reevaluare documentară”, în prezența curatorului acesteia, dr. Ioana Rustoiu, de la Muzeul Național al Unirii Alba […]

Citește mai mult

Cultură Educație

FOTO | Prima experienţă Erasmus pentru elevii Colegiului Naţional “David Prodan” Cugir: Au participat la ateliere STEM la Anatolia College, în Thessaloniki, Grecia

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 săptămâni

în

30 martie 2026

De

Prima experienţă Erasmus pentru elevii Colegiului Naţional “David Prodan” Cugir: Au participat la ateliere STEM la Anatolia College, în Thessaloniki, Grecia În perioada 16 martie-20 martie, un grup de elevi ai Colegiului ”David Prodan “ Cugir a participat la o mobilitate desfăşurată în cadrul proiectului Erasmus, în Thessaloniki, Grecia, având ca tematică principală domeniul STEM, […]

Citește mai mult