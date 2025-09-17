ANAF lansează o aplicație prin care pot fi sesizate restaurantele care nu eliberează bon fiscal

ANAF pune la dispoziție o aplicație pentru raportarea restaurantelor care nu dau bon fiscal

Românii vor putea, în curând, să verifice și să raporteze bonurile fiscale direct de pe telefon, printr-o aplicație inspirată de modelul din Grecia, a anunțat marți președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica.

Oficialul spune că fenomenul lipsei bonului fiscal la restaurante este răspândit și îi încurajează pe clienți să semnaleze aceste cazuri.

„Am constatat că la multe restaurante, mai ales când plăteşti cash, nu primeşti bon fiscal, ci doar o notă de informare. Plăteşti banii și chelnerul pleacă repede cu nota. Solicit tuturor românilor să prezinte astfel de cazuri pe pagina ANAF.

În perioada următoare vom lansa o aplicaţie, pe modelul celei din Grecia, prin care fiecare poate să-şi verifice bonul fiscal cu telefonul și să facă reclamații dacă bonul lipsește sau nu e corect fiscalizat”, a explicat Adrian Nica, citat de News.ro.

Președintele ANAF a povestit că a testat chiar el practica la o terasă: „Este o situație cu care m-am întâlnit și eu. Eu sunt cetățean, merg la restaurant, și am făcut acest test ca să văd cum se procedează.

Acum nu știu dacă o să mai pot mânca liniștit la vreun restaurant, dar poate astfel vor crește numărul bonurilor fiscale emise”.

El a mai spus că, în experimentul său, nu a cerut inițial bonul ca să observe cum reacționează personalul. „Am făcut o poză și am urcat-o pe pagina ANAF, și vă rog și pe voi să cereți bon fiscal. Dacă vi se dă doar o notă, rugați chelnerul să vă aducă bonul real”, a șeful ANAF.

Totodată, Adrian Nica a precizat că ANAF monitorizează permanent achizițiile făcute pentru evenimente precum nunți sau botezuri, dar fără a perturba desfășurarea lor: „Ne uităm la ce cumpără fiecare, dar nu vom strica nicio nuntă sau botez cu controale”, a mai spus el.

