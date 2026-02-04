AMENZI de peste 750.000 de lei date în ianuarie 2026 de ISU Alba: 27 de obiective funcționau fără autorizație de securitate la incendiu

Inspectorii de prevenire ai ISU Alba au efectuat, în luna ianuarie 2026, acțiuni de control la obiective din domenii precum turismul, comerțul, producția și depozitarea, verificările vizând respectarea normelor de securitate la incendiu și obținerea autorizațiilor obligatorii.

Potrivit ISU Alba, în luna ianuarie a anului 2026, inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, au desfășurat un număr de 63 controale la obiective având destinația de turism, comerț, producție și depozitare, precum și obiective de investiție în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

Pe timpul controalelor au fost constatate 222 de nereguli și au fost aplicate 213 sancțiuni, din care 176 avertismente și 37 amenzi în cuantum de peste 765.500 lei.

Pe timpul desfășurării celor 63 de controale, au fost identificate 27 de obiective care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu.

La niciunul dintre aceste obiective nu au fost constatate încălcări grave ale cerinței de securitate la incendiu în ceea ce privește periclitarea vieții ocupanților și forțelor de intervenție prin neasigurarea stabilității elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului și fumului în interiorul edificiului și la vecinătăți, nefiind astfel dispusă măsura complementară de oprire a funcționării ori utilizării construcțiilor respective.

Principalele nereguli constatate și sancționate pe timpul controalelor au fost următoarele:

– funcționarea fără autorizație de securitate la incendiu a clădirilor/ spațiilor din clădiri;

– neasigurarea mentenanței stingătoarelor, a instalației de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu sau a instalației de stingere a incendiilor cu hidranți interiori;

– ⁠nefuncționarea iluminatului de siguranță pentru evacuare;

– exploatarea instalațiilor electrice aferente construcțiilor cu improvizații, contrar reglementărilor tehnice și măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, astfel încât acestea să nu constituie surse de inițiere și/sau de propagare a incendiilor;

– neexecutarea verificărilor periodice la coșurile de fum;

– ⁠blocarea accesul la instalațiile cu rol în apărarea împotriva incendiilor, sau blocarea căilor de evacuare;

– neexecutarea verificărilor periodice ale instalației electrice.

În contextul prevenirii și reducerii riscului de manifestare a situațiilor de urgență, inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Unirea” al județului Alba, vor continua activitățile de control pe linia apărării importiva incendiilor și în următoarea perioadă la unități de asistență socială, unități de comerț unități de turism și agrement.

Aceste controale subliniază angajamentul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” Alba de a asigura un mediu sigur pentru toți cetățenii, având ca scop protejarea vieții și a bunurilor prin respectarea strictă a normelor de securitate la incendiu.

